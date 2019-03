E-Paiement : Un bon développement du système prévu en 2019

Après des hauts et des bas qui ont marqué les 5 années de son lancement, l’e-paiement connaîtra un meilleur développement, cette année. C’est la promesse qu’a faite Madjid Messaoudène, directeur général du groupement intérêt économique monétique, lors de son passage, jeudi,à l’émission radiophonique «l’Invité de la rédaction». Son optimisme trouve son explication dans des chiffres pour le moins probants. L’année 2018 a enregistré «près de 200.000 opérations, avec les cartes bancaires, et plus de 200.000, au niveau d’Algérie Poste». M. Messaoudène relève une progression constante de l’utilisation des cartes de paiement par les clients, et promet un essor de ce système de payement, avec plus de 21 millions d’Algériens sur le réseau internet et 111% de couvertures par Smartphones. Ce n’est pas tout. L’invité de la radio voit en 2019, l’année de dotation des commerçants d’un apport important de Terminal de paiement électronique, et d’autoriser plus de sociétés à accéder à la plateforme de vente en ligne.

Notons, à ce sujet, que la loi de finances DE 2018 oblige les commerçants à mettre à disposition de leurs clients, un TPE, sous peine d’une amende allant de 10.000 à 100.000 dinars. À propos de l’installation du payement mobile et de l’autorisation d’utilisation de la carte interbancaire et la carte Edhahabia sur tous les DAB, M. Messaoudène annonce, au sujet des frais, que l’Algérie est le pays qui retient moins de frais sur les transactions effectuées par les cartes. «On prélève à peine 10 DA sur 5.000 DA d’achat sur le compte du commerçant, tandis que le client ne paye rien», fait-il savoir. Rappelons que le même responsable avait souligné l’offre monétique, quand bien même circonscrite à l’émission et à l’acceptation d’une carte de paiement, est loin de répondre aux besoins de la clientèle, tant chez les particuliers que chez les professionnels.

Concernant la situation actuelle du e-paiement, l’administrateur de GIE monétique a déclaré que le groupement a recensé, «au 30 novembre 2018, pas moins de 164.729 transactions dans les secteurs des télécoms, le transport, les assurances, l’électricité/eau et les services administratifs. Un chiffre en progression de plus de 34% par rapport à 2017». Pour ce qui est des entreprises webmarchands et marketplaces, GIE Monétique a «recensé, au 30 novembre 2018, quelque 23 établissements.

Des demandes d’accréditation de plateformes de e-commerce sont en cours d’étude au niveau des banques». Par ailleurs, il convient de rappeler que la ministre des TIC, Houda Faraoun, avait indiqué que «la plateforme de paiement électronique doit être domiciliée auprès de la banque et de la poste, seuls établissements habilités à l'utiliser au côté de l'opérateur historique de télécommunications, et ce pour éviter toute manipulation». Et précisait que le projet de loi n'a pas resserré l'étau sur les intermédiaires électroniques ou commerçants, mais leur exige seulement de posséder un registre du commerce et un site du domaine «.dz».

Fouad Irnatene