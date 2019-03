Commission ministérielle maghrébine de la sécurité alimentaire : encouragement de l’investissement productif

Le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Abdelkader Bouazghi, a pris part, jeudi à Tunis, aux travaux de la 18e session de la Commission ministérielle maghrébine chargée de la sécurité alimentaire, a indiqué un communiqué du ministère. Les participants à cette session débattront des questions liées à la sécurité alimentaire dans les pays maghrébins et évalueront la mise en application des recommandations de la commission, ainsi que les réalisations accomplies par les commissions sectorielles durant la dernière période, ajoute-t-on de même source. Dans son intervention, M. Bouazghi a rappelé le message adressé, le 16 février 2019, par le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, aux dirigeants des États maghrébins, à l'occasion du 30e anniversaire de la création de l'Union du Maghreb arabe (UMA), dans lequel il a réaffirmé «l'attachement constant de l'Algérie à l'édification de l'UMA, étant un choix stratégique et une revendication populaire, et sa volonté de redynamiser ses institutions et ses structures, pour permettre à nos pays de défendre leurs intérêts communs, relever les défis croissants et répondre aux attentes et aspirations des peuples maghrébins à davantage d'unité, de complémentarité et d'intégrité». «L'équation du renforcement de la sécurité alimentaire et de l'autosuffisance, qui impliquent la préservation et l'exploitation durable des ressources naturelles, vient en tête des enjeux desquels dépend le développement, la stabilité et la sécurité dans la région du Maghreb arabe», a indiqué le ministre, soulignant que «l'Algérie est pleinement convaincue que ces objectifs ne peuvent être réalisés sans l'augmentation de l'offre agricole et alimentaire, la modernisation des outils de production, l'encouragement de l'investissement productif et l'appui de l'agriculteur aux plans économique et social, étant le premier noyau de toute action de développement durable».

«Ces éléments, qui sont l'essence même de la stratégie globale dont a jouit le développement agricole en Algérie deux décennies durant, ont permis de moderniser les différentes filières agricoles et de développer l'agroalimentaire, ce qui a grandement contribué à la diversification de l'économie nationale, à la réduction des importations et à l'augmentation des exportations hors hydrocarbures», a-t-il ajouté. Le ministre a mis l'accent, à cette occasion, sur «le nécessaire renforcement de la coopération entre les États membres de l'UMA et la mise en place de mécanismes et programmes intégrés et complémentaires qui viendront s'ajouter et stimuler les efforts de développement et les investissements au niveau national, notamment dans le secteur de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture, tout en tenant en compte des défis posés à la région, en tête desquels le renforcement de la sécurité alimentaire et la préservation, l'amélioration et l'exploitation économique et durable des ressources naturelles, en vue d'augmenter les recettes des agriculteurs et des éleveurs, outre le souci de permettre aux agriculteurs d'utiliser les nouvelles technologies modernes à même de contribuer à l'augmentation de la production, et d'ouvrir d'autres nouveaux domaines de commercialisation et de s'adapter avec les changements climatiques, pour alléger leurs impacts négatifs».