Djazagro-2019 : Des produits conformes aux normes internationales

Le ministre du Commerce, Saïd Djellab, a affirmé, jeudi à Alger, que les entreprises algériennes étaient en mesure de développer leurs produits, conformément aux normes internationales, ce qui donne un élan supplémentaire au produit local et renforce sa compétitivité sur les marchés extérieurs.

Présidant la cérémonie de clôture du Salon international de l'agroalimentaire «Djazagro-2019», au palais des Expositions (Alger), le ministre a souligné que l'Algérie comptait aujourd'hui un bon nombre d'entreprises innovantes dans différents domaines, estimant que cette situation donnait un puissant élan au développement du produit local et renforce sa compétitivité sur les marchés extérieurs, notamment avec la dynamique accrue des exportations hors hydrocarbures. Le produit algérien, poursuit-il, répond aujourd'hui à toutes les normes imposées par les marchés extérieurs, ce qui le permettra de trouver une place avec les autres produits concurrents. Plusieurs contrats d'exportation ont été conclus avec la Mauritanie, l'Allemagne, le Gabon et les Émirats arabes unis, a souligné M. Djellab, mettant en avant la poursuite des efforts, pour faire de 2019 l'année des exportations. Par ailleurs, le ministre du Commerce a fait savoir que les mesures prises pour la réduction de la facture d'importation avaient porté leurs fruits, mettant en exergue la dynamique économique que vit le pays dans toutes les filières de production afin de couvrir la demande intérieure et exporter l'excédent à des pays africains, européens, voire asiatiques. À cette occasion, M. Djellab a fait savoir que son département avait initié des mesures à même de renforcer davantage les exportations sur les marchés étrangers. Les opérateurs économiques algériens bénéficieront de davantage de soutien pour exporter le produit local en grandes quantités vers les marchés étrangers. Avec le développement qu'ont connu les infrastructures logistiques et la diversification du produit national, il nous reste seulement de consentir davantage d'efforts pour permettre à l'Algérie de s'installer définitivement sur le marché international, a ajouté le ministre du Commerce. Le ministre a affirmé que son département s'attelait à asseoir une véritable culture d'exportation, à travers la mise en place de mécanismes stimulants qui devront porter leurs fruits dans les trois prochaines années. Lors de sa visite aux différents pavillons du Salon, qui accueille une gamme diversifiée de produits locaux, le ministre a affirmé que le travail était lancé pour le développement des wilayas frontalières, en vue de créer une activité commerciale et industrielle, ce qui permet, a-t-il ajouté, la placement de l'Algérie sur le marché africain, à travers des bases logistiques installés au niveau de Tindouf, d'In Guezzam et de Debdab (frontière libyenne), en cours de réalisation, pour atteindre les objectifs escomptés.