Selon l’Organisation Internationale du Travail : 4 milliards de personnes dans le monde sans protection sociale

Un nouveau rapport de l’OIT montre que des efforts massifs restent nécessaires, pour garantir que le droit à la sécurité sociale devienne une réalité pour tous.

Malgré d’énormes progrès dans l’extension de la protection sociale dans beaucoup de régions du monde, le droit humain à la sécurité sociale n’est pas encore une réalité pour une majorité de la population mondiale, constate un nouveau rapport phare de l’Organisation internationale du Travail (OIT). Selon les nouvelles données présentées dans le «Rapport mondial sur la protection sociale 2017-2019 : Protection sociale universelle pour atteindre les Objectifs de développement durable», seuls 45% de la population bénéficient effectivement d’au moins une prestation sociale, tandis que les 55% restants qui représentent 4 milliards de personnes sont laissées sans protection. Le rapport montre que seuls 35 % des enfants dans le monde jouissent d’un réel accès à la protection sociale. Près des deux tiers des enfants du monde entier, soit 1,3 milliard d’enfants ne sont pas couverts, la plupart d’entre eux vivant en Afrique et en Asie. Le nouveau rapport montre aussi que 29% seulement de la population mondiale disposent d’un accès à une sécurité sociale globale, en légère hausse par rapport aux 27% de 2014- 2015 tandis que les 71 autres%, soit 5,2 milliards de personnes ne sont pas, ou alors partiellement, protégées. «L’absence de protection sociale place ces personnes en situation de vulnérabilité vis-à-vis de la maladie, de la pauvreté, des inégalités et de l’exclusion sociale tout au long de leur vie. Dénier ce droit humain à 4 milliards de personnes à l’échelle mondiale est un obstacle considérable au développement social et économique. Si de nombreux pays ont parcouru un long chemin pour renforcer leur système de protection sociale, des efforts majeurs sont encore nécessaires pour garantir que ce droit à la protection sociale devienne une réalité pour tous», a déclaré le directeur général de l’OIT, Guy Ryder. Le rapport recommande d’augmenter les dépenses publiques en matière de protection sociale pour étendre la couverture de protection sociale, en particulier en Afrique, en Asie et dans les Etats arabes, afin d’assurer au moins un socle de protection sociale minimal pour tous. Ce rapport fait ressortir la contribution de la protection sociale universelle à l’éradication de la pauvreté, à la réduction des inégalités, à la promotion de la croissance économique et de la justice sociale, ainsi qu’à la réalisation des objectifs de développement durable. En Algérie, des efforts considérables ont été consentis dans le domaine de la protection sociale. Il suffit peut être de savoir que près de 90% de la population bénéficie d’une couverture sociale et plus de 3 millions de pensions sont versées mensuellement. R. S.