Sidi Bel-Abbès : Ouverture du service hémodialyse de l’hôpital de Ras El-Ma

Le service hémodialyse de l’hôpital de Ras El Ma, situé au sud de Sidi Bel Abbes, doté d’un équipement médical sophistiqué, a été ouvert mercredi dernier, par le wali, Ahmed Abdelhafid Saci.

Le coût de l'équipement moderne de cette structure de santé publique, à l’instar de 8 appareils similaires, dépasse 28 millions de DA. Ce service devra accueillir le premier malade dimanche prochain, selon les explications fournies au wali par la direction de la santé et la population, indiquant qu’il sera procédé, désormais à l’orientation des malades souffrant des reins qui habitent à Telagh vers cette nouvelle structure où, dans une première étape, 35 malades seront pris en charge par l’équipe médicale qui regroupe en son sein des spécialistes en urologie, des paramédicaux et techniciens de la santé.

Avec cette unité d’hémodialyse de l’hôpital de Ras El Ma, la wilaya de Sidi Bel-Abbès a franchi un grand pas notamment en matière de prise en charge des insuffisants rénaux et ce, après l'ouverture d’une unité similaire en fin d’année écoulée au niveau de l’hôpital de Tabia, en attendant la réception du service d’hémodialyse de l’Etablissement hospitalier public de Sidi El Djillali sis au centre-ville de Sidi Bel-Abbes en mars prochain, ainsi que la livraison, en 2020, d’une unité similaire au niveau de l’hôpital de Sfisef, a fait savoir le directeur de la santé et de la population, Driss Khodja. L’ouverture de ces unités au niveau des différents établissements hospitaliers publics répartis à travers la wilaya, permet d’éviter aux malades les déplacements contraignants vers les hôpitaux des daïras voisines et d'alléger la pression sur le reste des unités d’hémodialyse avec en prime la garantie d’une meilleure prise en charge, a souligné le même responsable. Outre le secteur de la santé, le chef de l’exécutif de wilaya a inspecté, lors de sa visite dans la daïra de Ras El Ma, de nombreux projets de développement en cours de réalisation dans différents secteurs.

Dans la commune de Oued Sbaa, il a donné le coup d’envoi des travaux de réalisation du projet d’approvisionnement de la localité de "Titine Yahia" en gaz de ville au profit de 260 foyers et dont la réception est prévue avant le mois de ramadhan. A la commune de Ras El Ma, il a inspecté plusieurs projets dont ceux de réalisation de la voie d’évitement des poids lourds et du nouveau pôle urbain de 1.175 logements publics locatifs, outre le suivi d’une étude concernant la réalisation d’un réseau d’assainissement de ce pôle urbain, de même qu’un projet de réalisation d’une piscine semi-olympique dont la mise en service est programmé pour le début de la saison estivale.

M. Saci s’est également rendu dans la commune de Rdjem Dammouche où il s’est enquis du projet de revêtement en gazon artificiel, d’un stade de proximité. Cette visite d’inspection a été une occasion pour les habitants de la région de faire part de leurs attentes et d’exprimer leurs préoccupations, à savoir le logement rural, l’aménagement urbain, le rôle de la jeunesse et l’amélioration des services de santé et l'achèvement des projets de raccordement de la fibre optique. Le wali de Sidi Bel-Abbes s’est engagé à prendre en charge leurs doléances et à trouver des solutions, par étapes suivant un agenda des opérations inscrites en priorité. (APS)