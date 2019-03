Rencontre sur la nouvelle loi sanitaire : Consacrer le droit humain fondamental aux soins

L'importance accordée par la nouvelle loi sanitaire aux droits fondamentaux des citoyens à la santé a été mise en exergue, mercredi à Oran, lors d'une rencontre tenue au Centre hospitalo-universitaire (CHUO). "La nouvelle loi sanitaire met en avant le droit à la santé comme un droit humain fondamental avec la consécration de la gratuité des soins", a souligné le Dr Salim Boumeslout dans sa conférence axée sur "l'évolution des réformes et de la loi de santé en Algérie".

Le dispositif législatif dont les textes d'application sont en cours d'élaboration tente également de "réguler et moderniser le système de santé pour être à la hauteur des aspirations de la société", a précisé ce médecin-chef du service de médecine légale du CHUO. L'intervenant a aussi insisté sur le fait que la nouvelle loi promeut "le renforcement du rôle du personnel de la santé" et "la modernisation des approches de règlementation à travers, notamment, des souplesses dans le domaine de la gestion". Dr Boumeslout a en outre mis l'accent sur la nouvelle stratégie de protection, de prévention et de promotion de la santé destinée aux catégories vulnérables. Les aspects éthiques de la nouvelle loi sanitaire ont été également abordés lors de cette séance entrant dans le cadre du cycle de rencontres mensuelles organisé par l'Observatoire du handicap, de la réadaptation et de l'éthique en santé (OHRES). Le Dr Mohamed Khadir, du service de médecine légale de l'Etablissement hospitalier spécialisé (EHS) de Saïda, a relevé à ce titre que l'éthique médicale, au sens de la présente loi, désigne les règles de bonne conduite auxquelles sont soumis les professionnels de la santé dans l'exercice de leur fonction. L'éthique, la déontologie, et la bioéthique sont définies dans une soixantaine d'articles de la nouvelle loi, a-t-il noté, évoquant, entre autres, la notion de consentement (devoir d'informer le patient) et les mesures encadrant les prélèvements d'organes sur donneurs vivants ou décédés.

Lancé en 2018, le cycle de rencontres de l'OHRES a pour objectif de vulgariser les normes dans la réflexion éthique, ainsi que les notions d'éthique médicale et de déontologie. Le président de cet Observatoire, Pr Khaled Layadi, a fait savoir que la prochaine séance se tiendra le 27 mars sous le thème "Accueil, dossiers de malades et secret médical".(APS)