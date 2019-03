CHU d’Oran : 382 cas de sida dépistés

Le service des maladies infectieuses du CHU d’Oran lance, à partir de jeudi, une campagne de dépistage du SIDA, à l'hopital avec des tests salivaires rapides donnant un résultat au bout d’une dizaine de minutes, a indiqué le responsable de l’unité dépistage du même service, le Dr Farouk Zaoui.

Cette campagne s'étalant sur 10 jours devrait toucher un peu plus de 2.000 personnes, avec une moyenne de 200 tests par jour, a précisé le même spécialiste, ajoutant que l’équipe qui travaille sur ce registre depuis quelques années, constate que les gens sont de plus en plus "décomplexés", par rapport au dépistage. "Les gens ont plus d’aisance à venir faire le test", a-t-il indiqué, estimant que l’introduction des tests salivaires rapides très facile à utiliser et donnant un résultat au bout d’une dizaine de minutes, est un facteur favorable. Le CHUO était le premier établissement au niveau national à introduire cette technique en 2016, a-t-on rappelé.

En cas de résultat positif, une analyse du sang est effectuée pour confirmation. Dans ce même sillage, le chef du service des maladies infectieuses, le Pr Najet Mouffok, a fait savoir que 13% des nouveaux cas de Sida, enregistrés au cours de l’année 2018, ont été identifiés grâce au dépistage volontaire. Les dépistages familiaux, lorsqu’un membre de la famille est déclaré séropositif, ont permis, quant à eux, d’identifier 15.9%. Le reste des cas, (prés de 70%) sont identifiés dans le cadre de bilans de santé ou suite à l’apparition des symptômes de la maladie (la phase symptomatiques). Cette responsable a expliqué que son service mise beaucoup sur les prochaines campagnes de sensibilisation pour toucher un maximum de personnes, soulignant que les tests salivaires sont disponibles et qu’il ne reste qu’à sensibiliser la population à aller faire l’examen.

Il est à rappeler que la stratégie de l’ONU pour éradiquer le SIDA à l’horizon 2020, à laquelle l’Algérie adhère, donne une grande place au dépistage. Cette stratégie, baptisée "les 90-90-90", vise à ce que 90% des personnes vivant avec le VIH connaissent leur statut sérologique, 90% de toutes les personnes infectées par le VIH dépistées reçoivent un traitement antirétroviral durable, 90% des personnes recevant un traitement antirétroviral ont une charge virale durablement supprimé.