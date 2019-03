Pôles urbains de Constantine : Modernisation de la desserte télécom

Au total, 42 sites répartis à travers des nouveaux pôles urbains intégrés de Constantine ont été raccordés, au titre de l’exercice 2018, au réseau FTTX (Fiber to the home), a indiqué jeudi le directeur opérationnel d’Algérie Télécom (AT) de Constantine, Mohamed Imoussaine.

Au cours d’une conférence de presse consacrée à la présentation du bilan d’activités d’AT durant l’année 2018, le même responsable a précisé que Constantine, retenue parmi les wilayas pilotes à bénéficier de cette technologie de pointe qui utilise la fibre optique «de bout en bout, depuis les infrastructures de l’opérateur AT jusqu’au modem du client», a enregistré «des prouesses en la matière» avec 42 sites déjà raccordés (40 nouvelles cités à la ville Ali Mendjeli et 2 nouveaux quartiers à Massinissa). La wilaya de Constantine a bénéficié, dans le cadre de la mise en exploitation de la toute nouvelle technologie FTTX, d’un projet de connexion de 44 nouvelles cités à cette option permettant un débit internet jusqu’à 100 mégabit/s pour le résidentiel, a fait savoir M. Imoussaine, précisant qu’il ne reste que deux sites qui seront dotés en cette technologie «incessamment», en attendant, a-t-il ajouté la programmation d’autres nouvelles cités. Les nouvelles cités seront toutes dotées de la technologie FTTX, alors que celles existantes verront leurs réseaux de distribution modernisés, a souligné le même responsable, précisant que le projet FTTX d’Algérie Télécom vise à garantir la modernisation de la desserte télécom jusqu'aux clients, jusque là assurée par une simple paire de cuivre et dans une moindre mesure par les réseaux câblés. L’intégration de cette nouvelle technologie s’inscrit dans le cadre des efforts de développement du réseau en fibre optique avec pour objectif d’améliorer «effectivement» le service internet en Algérie et garantir davantage de performance, a encore précisé le directeur opérationnel d’Algérie Télécom de Constantine. «La technologie FTTX favorisera les échanges pour une communication plus équilibrée entre usagers du réseau à travers les différents supports existants dont visioconférence, Peer to Peer, Téléphonie sur IP et sauvegarde en ligne entre autres», a expliqué le même responsable. L’année 2019 verra l’installation des équipements Multi Services Access Node (MSAN) dans toutes les localités de Constantine non desservies encore, a assuré le même responsable, affirmant que les équipements nécessaires, une cinquantaine d’appareil MSAN ont été déjà délivrés et seront installés «incessamment» dans plusieurs cités de la partie Est de la ville de Constantine et dans des quartiers de la commune d’El Khroub, des régions ne disposant pas de cette technologie. S’agissant du déploiement de la solution radio (4G LTE) destinée principalement aux zones enclavées et lointaines, le même responsable a fait état de la mise en production de 47 stations 4G LTE pour une capacité de 35.250 accès au profit des zones inaccessibles et difficiles à Ain Abid et à El Meridj entre autres. D’importants moyens logistiques viennent d’être débloqués par la direction générale d’Algérie Télécom pour permettre au secteur de télécommunication d’être au diapason des évolutions tous azimuts que connait Constantine du point de vue démographique et économique notamment, a fait savoir le même responsable, réitérant l’engagement de son administration à être à la hauteur des attentes des clients en améliorant davantage les services offerts.