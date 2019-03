Formation d’ooredoo : La protection de la vie numérique

«La protection de la vie numérique» était le thème de la nouvelle session de formation dispensée jeudi, par l’opérateur de téléphonie mobile Ooredoo aux journalistes membres du club de presse au siège de son institut à Tixeraïne. Ooredoo poursuit son programme de formation dédié aux journalistes et professionnels des médias pour les faire bénéficier des dernières connaissances dans le monde du digital et du web, il s’agit de la 65e session de formation de l’opérateur.

Cette session a été animée par deux cadres de Ooredoo, Adel Derragui, Directeur Adjoint Digital & IOT (Internet of things) et Rachid Abrous, chef de Service Digital, VAS & IOT.

Dans leur introduction, les intervenants ont exposé les effets du progrès numérique, des nouvelles technologies et des nouveaux usages d’Internet sur la vie quotidienne et la nécessité d’être vigilant dans ce nouveau monde hyper-connecté.

Ainsi, M. Derragui a évoqué les risques rencontrés sur Internet, à savoir les virus, le piratage des comptes, les logiciels malveillants, les cyber-crimes, etc., citant les différentes solutions permettant de faire face à ces incidents de sécurité en ligne.

Les formateurs ont également rappelé l’importance de protéger les enfants des dangers rencontrés sur Internet tels que la gestion du temps passé en ligne, le choix approprié des sites visités et des applications utilisées ainsi que le filtrage des contenus.

M. Derragui a expliqué les efforts déployés par Ooredoo dans la lutte contre les menaces liées à l’utilisation d’Internet et ce, à travers un partenariat avec Kaspersky, leader mondial de la sécurité informatique.

Il citera dans ce cadre, les solutions de l’opérateur : «Kaspersky Internet Security» et «Kaspersky Safe Kids», qui offrent aux internautes une protection globale et optimale de leur vie numérique et celle de leurs enfants.

Ooredoo lance son nouveau service de sécurité informatique «Kaspersky Safe Kids» proposant une multitude de fonctionnalités permettant aux internautes de protéger et contrôler la vie numérique de leurs enfants. Pour profiter de cette solution révolutionnant le monde digital, il suffit d’accéder à la page choof.ooredoo.dz via sa connexion Ooredoo, et choisir Kaspersky Safe Kids.

Cette nouvelle solution révolutionnaire dans le marché digital en Algérie, disponible uniquement chez Ooredoo, permet aux parents de gérer, en toute quiétude, la vie numérique de leurs enfants et de bénéficier d’un outil de gestion de toutes leurs activités sur Internet. Cette 65e session s’inscrit dans la série des formations dispensées par Ooredoo depuis la création de son Club de Presse en 2006. A ce jour, 65 sessions de formation ont été assurées, dont 8 dans différentes régions au profit des journalistes correspondants.

M. Mendaci