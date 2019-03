Logements sociaux acquis illicitement à Alger : Plus de 100 appartements récupérés

Les enquêtes menées par les services de la wilaya d’Alger sur les bénéficiaires de logements sociaux depuis le début des dernières opérations de relogement ont révélé que plus d’une centaine d’appartements ont été attribués à des demandeurs fraudeurs.

«Nous avons récupéré plus de 100 logements dont ont bénéficié indûment des demandeurs», a déclaré le wali d’Alger, Abdelkader Zoukh à l’issue d’une visite de travail et d’inspection qu’il a menée dans la capitale en fin de semaine. A cet effet, le wali a affirmé que ces appartements ont été restitués par la force de la loi (décisions de justice), et assuré que les vérifications et autres contrôles de rigueur imposés pour la circonstance ont démontré que les bénéficiaires en question se sont rendus coupables de délits de fausses déclarations et de falsification de documents administratifs. Situation qui a fait dire à M. Zoukh que les contrats de logement entre la wilaya et les concernés ont été résiliés et leurs dossiers transmis à la justice. Ces dossiers tout de même lourds, puisque il a été fait état de 2.000 pièces falsifiées contenues dans les dossiers de demande de logements sociaux.

De ce fait, la complicité de certains responsables locaux a été pointée du doigt. M. Zoukh a affirmé que ces derniers ont encouragé les citoyens à falsifier les dossiers de demande de logements en leur produisant des documents officiels erronés. «La mission du responsable local, en l’occurrence le P/APC, consiste à aider le wali dans la véracité du dossier de tout demandeur de logement, et non de recourir à la falsification pour bénéficier de ces logements de façon illégale», a-t-il dit.

En ce qui concerne les recours, il a fait état de plus de 18.000 requêtes, dont 1.200 ont été acceptées après étude des dossiers au cas par cas, permettant ainsi aux demandeurs d’obtenir gain de cause et que des familles accèdent à un logement, en attendant la récupération d’une centaine d’autres qui sont, selon le responsable , sur la bonne voie.

M. Zoukh a, dans ce sens, réitéré son appel aux citoyens n’ayant pas encore bénéficié des opérations de relogement, à faire preuve de «patience» et à ne pas hésiter de s’adresser aux services du médiateur administratif auprès de la wilaya, pour soulever leurs préoccupations et déposer leurs recours . «Toute famille qui est dans son droit aura son logement. Il suffit juste de faire preuve de sagesse et de civisme, sans aller à l’anarchie et autres comportements qui nuisent au bon déroulement de l’opération», a-t-il dit, avant d’ajouter que la prochaine opération de relogement soulagera des centaines de familles algéroises qui souffrent de la crise de logement.

Dans cette optiqu, il affirmera qu’à l’issue de la 24e opération, les services de wilaya entameront immédiatement les préparatifs de la 25e opération, dont la date de lancement n’a pas encore été fixée.

Pour rappel, la troisième phase de la 24e opération de relogement qui avait eu lieu, en décembre 2018, avait concerné 100.423 familles résidant dans des bidonvilles, des bâtiments menaçant ruine ou des sous-sols. Le wali avait annoncé alors que 420.000 logements, toutes formules confondues, étaient encore en cours de réalisation dans la wilaya.

Le wali a également inspecté les projets de siège des circonscriptions administratives de Sidi M’hamed, Hussein Dey, Bouzaréah, Baraki et de Dar El Beida et le siège de l’Assemblée populaire de wilaya. On apprendra, à ce sujet, que plusieurs infrastructures administratives et de structures publiques, à l’instar des unités secondaires de la Protection civile et du siège de la direction du cadastre, seront réceptionnées prochainement. «Ces infrastructures s’inscrivent dans le cadre de la modernisation du mode de prestations fournies, en premier degré, aux citoyens», a-t-il précisé.

Sarah A .

Benali Cherif