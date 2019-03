Journée internationale de la protection civile

La Direction de la Protection civile de la wilaya de Béjaïa a élaboré un programme de festivités, jeudi dernier, à la maison de la Culture de Béjaïa, en présence des autorités civiles et militaires. Le slogan retenu, cette année, par l’OIPC, est «La Sécurité des Enfants, notre responsabilité». Après l’intervention du lieutenant-colonel Amichi, directeur de la Protection civile de Béjaïa, il y a eu la lecture du message du secrétaire général de l’OIPC, qui écrit : «Les dernières statistiques révèlent une augmentation totalement injustifiée et parfois une domination du nombre de jeunes enfants dans le bilan des morts et des blessés parmi les victimes des guerres et des catastrophes naturelles. C’est pourquoi nous avons pensé à commémorer «La Sécurité des Enfants, notre responsabilité» comme thème de la Journée mondiale de la Protection civile en 2019.» Il poursuit : «La sécurité des enfants reflétant la continuité de la vie, j’exhorte mes collègues de tous les corps de la Protection civile, de défense civile, de sécurité civile et de gestion des situations d’urgences, à lancer et à poursuivre leur travail avec les autorités éducatives et culturelles, afin de rehausser le niveau de sensibilisation des enfants face aux risques de toutes sortes afin de les réduire conséquemment.» Les invités ont ensuite assisté à des manœuvres et exhibitions sur l’esplanade, avant de visiter, à la maison de la Culture, des expositions de matériels et d’engins d’intervention, des ateliers de secourisme et de données statistiques en matière de secours, de lutte contre les feux de forêt, de sauvetage en mer et d’évacuation des victimes d’accidents de la circulation et domestiques. Une cérémonie de remise de cadeaux aux lauréats des disciplines sportives et aux retraités du corps a été organisée, ainsi qu’un hommage aux trois pompiers décédés. Parallèlement, un cross regroupant une centaine d’agents a été organisé du siège de la direction, cité Tobbal, jusqu’à l’unité principale des Quatre-Chemins.

Mustapha Laouer