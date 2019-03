Prise en charge des migrants clandestins : Le gouvernement fait de son mieux

Le gouvernement «fait de son mieux pour la prise en charge des migrants clandestins», a indiqué, jeudi à Tamanrasset, la présidente du Conseil national des droits de l'homme (CNDH), Faffa Sid Lakhdar Benzerrouki.

«Le gouvernement algérien déploie tout ce qui est en son pouvoir pour la prise en charge des migrants clandestins avant leur reconduction vers leur pays, en leur assurant toutes les conditions de traitement humanitaire», a assuré la présidente du CNDH, lors de sa visite d’un centre d’accueil de migrants. Mme Benzerrouki a ajouté, à cet égard, que le Président de la République Abdelaziz Bouteflika avait souligné, lors de l’installation de la Commission nationale consultative de promotion des droits de l’homme, en octobre 2010, que «le respect des droits de l’homme est inspiré de nos valeurs islamiques et du génie de la civilisation à laquelle nous appartenons». La présidente du CNDH, qui avait visité les différentes structures du centre d’accueil de migrants de Tamanrasset, a exprimé sa satisfaction quant aux conditions de prise en charge des migrants dans cette structure qui dispose de toutes les commodités nécessaires, et assure la protection sanitaire. Faffa Sid Lakhdar Benzerrouki s’est également enquise des prestations médicales offertes au niveau de l’hôpital de Tamanrasset, assurant qu’«il existe une protection sanitaire complète assurée aux migrants et aux malades de façon générale, sans distinction».

Par ailleurs, les participants à un séminaire international sur «L’efficience de la protection légale de l’environnement naturel, entre texte, réalité et nouveautés», clôturé jeudi à Tamanrasset, ont plaidé pour l’encouragement des recherches et études académiques sur l’environnement. Ils ont suggéré, au terme de leurs travaux, d’encourager et d’enrichir les recherches et études académiques spécialisées portant sur les questions de l’environnement, et de favoriser aussi la sensibilisation au niveau des universités sur les droits de l’homme. Les intervenants lors du séminaire ont, en outre, appelé à impulser le rôle de la presse spécialisée dans le domaine de l’Environnement, à veiller à l’application de la réglementation concernant l’Environnement et à mettre en place des sections judiciaires spécialisées dans les questions de l’environnement, avec la formation de magistrats spécialisés dans le traitement des litiges environnementaux et l’arbitrage international. L’introduction au niveau des établissements éducatifs et de la formation de filières spécialisées sur la question, considérant le droit à l’environnement parmi les droits de l’homme, ainsi que l’encouragement de l’investissement dans l’environnement et les énergies renouvelables et la création d’une banque de données sur les différents aspects inhérents à l’environnement, ont constitué d’autres recommandations ayant sanctionné les travaux du séminaire. La séance de clôture du séminaire, à laquelle a assisté la présidente du CNDH, a été marquée par la signature d’une convention de coopération entre le centre universitaire de Tamanrasset et une université d’Istanbul (Turquie). Durant les deux jours du séminaire, les participants, des universitaires et spécialistes nationaux et étrangers ont traité de différents axes en rapport avec la protection des éléments de l’environnement naturel, à la lumière de la législation nationale, internationale et islamique, et de la responsabilité juridique de l’atteinte à l’environnement. Organisée au Centre universitaire de Tamanrasset par l’Institut de droit et des sciences politiques, en coordination avec le CNDH, et avec le concours de la Direction générale de la recherche scientifique et du développement technologique, la rencontre vise à rechercher les voies d’une protection efficiente et globale de l’environnement, à la lumière des développements enregistrés sur les scènes nationale et internationale dans les domaines en rapport avec l’environnement naturel. Elle ambitionne aussi à mettre en exergue la possibilité de révision des législations liées à l'environnement en Algérie, ainsi que le degré d’efficience des multiples conventions internationales de préservation de l'Environnement naturel, ont indiqué les organisateurs.