Ligue des Champions Africaine (4e journée, Groupe D)

Un important rendez-vous attend, ce soir, le CS Constantine. Il croisera le fer avec l’équipe égyptienne d’Al Ismaily, dans un match comptant pour la 4e journée de la Ligue des champions africaine, dont le résultat, en cas de victoire, lui permettra d’assurer pratiquement sa qualification aux quarts de finale de l’épreuve continentale.

C’est pourquoi Zalani et ses coéquipiers ont préparé cette joute avec la plus grande rigueur sous la houlette de l’entraîneur Denis Lavagne. Ce dernier n’a rien laissé au hasard pour mettre ses protégés dans les meilleures conditions technico-tactiques, physiques et morales afin de leur permettre de fournir la prestation attendue d’eux dans la perspective d’arracher la victoire face aux Ismaïliens. Le Chabab de Constantine réalise d’excellents résultats depuis son entrée en lice dans cette Ligue des Champions. D’ailleurs, il n’a enregistré jusque-là aucune défaite, que se soit durant la phase préliminaire ou en phase de poules. Avec sept points à son compteur (deux victoires et un match nul), le CSC ne compte nullement s’arrêter en si bon chemin. Comme la réussite est de son côté en compétition africaine, il compte en profiter pour aller le plus loin possible dans cette épreuve, considérée comme la plus prestigieuse sur le plan continental. Pour ce qui est de l’effectif, Denis Lavagne a récupéré le milieu de terrain offensif Haddad, qui s’est remis de sa blessure, et son défenseur central Chahrour qui vient de purger sa suspension pour cumul de cartons. Cela contrairement à Abid et Djaâbot, qui demeurent indisponibles pour la rencontre d’aujourd’hui. Blessés et pas encore remis de leurs bobos, ils poursuivent les soins. Ils ne sont donc pas concernés par le match de ce soir, comme ce fût d’ailleurs le cas pour eux lors de la manche aller jouée en terre égyptienne. Aussi, le défenseur axial Aroussi, auteur d’un très bon match face à Al Ismaïly à Bordj Al-Arab, a de fortes chances d’être reconduit par le coach constantinois. En outre, les joueurs ont fait part dans les médias de leur détermination à empocher les trois points de la victoire afin de se rapprocher de la qualification qui leur tend les bras. A noter que la direction du club met en vente ce matin 32.000 tickets à l’occasion de cette confrontation. L’on s’attend à une assistance record avec la chaude et magnifique galerie des Sanafir qui compte envahir les gradins du stade Chahid Hamlaoui. Par ailleurs, la délégation de l’équipe d’Al-Ismaïly a rejoint la ville de Constantine mercredi dernier. Elle a été chaleureusement accueillie par les dirigeants du CSC. La rencontre sera officiée par un trio soudanais. On peut dire que Benayada and Co sont fins prêts pour nous sortir un grand match avec une seule idée en tête : la victoire. A rappeler que le prochain rendez-vous des Sanafir est programmé pour vendredi prochain à Constantine contre le Club Africain tunisien. C’est pourquoi, on estime que la qualification aux quarts de finales de la LDC est à la portée des Constantinois.

Mohamed-Amine Azzouz