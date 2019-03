Dopage : Naïli écope de 4 ans de suspension

La sentence est tombée ! Bilel Naïli a été suspendu 4 ans par la commission de discipline pour dopage. Le joueur, qui continue à plaider son innocence, annonce qu'il saisira le TAS.

La commission de discipline de la Ligue de football professionnel a statué sur le cas du joueur de l'USM El Harrach, Bilel Naïli, suspendu en début de semaine dernière provisoirement pour dopage. Et comme il fallait s'y attendre, le milieu de terrain a écopé d'une lourde sanction de quatre ans de toutes compétitions ou activités sportives, à compter du 20/02/2019, plus 200.000 DA d’amende. Dans son rapport, la commission de discipline souligne être "convaincue que Bilel Naïli avait bien l’intention de se doper en vue d’améliorer ses performances sportives à l’aide de la consommation de produits interdits".

Il est utile de signaler que le joueur de l'USMH a nié en bloc les faits qui lui sont reprochés, et avait assuré à plusieurs reprises dans les médias que les échantillons d'urines examinés ne sont pas les siens et par conséquent il ne pouvait être suspendu. Il avait même appelé à des examens complémentaires en s'engageant à fournir tous les échantillons nécessaires qui prouveraient sa bonne foi.

Dans son rapport, la commission de discipline a expliqué avoir organisé une audience de confrontation entre Naili et deux médecins de la sous-commission antidopage "chargée du prélèvement de l’échantillon d’urines de ce joueur, les deux médecins chargés du prélèvement confirment que c’est la même personne qui se trouvait dans la salle de contrôle antidopage au stade d’El-Harrach en date du 26/01/2019, et qu’il a procédé à un prélèvement de l’échantillon de ses urines" et que "la commission de discipline a vérifié le dossier du joueur déposé au niveau de la Ligue de football professionnel (LFP), et a constaté que la signature figurant sur le contrat et sur l’avenant du joueur est identique à celle apposée sur le formulaire de prélèvement du joueur en date du 26/01/2019".

Compte tenu de tous ces faits, Bilel Naïli est donc reconnu responsable et a été suspendu 4 ans, comme ce fut le cas avec Hicham Cherif El Ouazzani récemment. Naïli a naturellement dénoncé cette décision qu'il a jugée "injuste" et a affirmé qu'il avait l'intention de se rendre en Suisse "dans les plus brefs délais pour faire appel auprès du TAS". Reste à savoir si cette affaire va finir par se tasser ou bien connaîtra-t-elle de nouveaux rebondissements.

Amar B.