Ligue 1 (23e journée) : USMA - PAC, un derby au sommet

C’est sans nul doute l’affiche de cette 23e journée du championnat de Ligue 1. L’USM Alger reçoit le Paradou AC, pour un derby de la capitale au sommet. Le match aura lieu à Bologhine, où les deux formations sont domiciliées pour les rencontres de championnat.

Le leader, qui a le vent en poupe, aura une belle opportunité de creuser l’écart avec son adversaire du jour qui ferme le podium. Les Rouge et Noir compteront certainement sur le soutien de leur public pour tenter de venir à bout des camarades de l’actuel meilleur buteur de cet exercice. Attention toutefois à cette coriace équipe de l’Athletic, invaincue depuis la 16e manche, qui pratique un football alléchant. De son côté, le dauphin, qui aura l’oreille tendue à Bologhine, sera l’hôte de l’Entente de Sétif, pour un passionnant « classico ». Eprouvant de plus en plus de difficultés à s’exprimer at-home et moins percutants depuis l’entame de la phase retour, les Canaris seront confrontés à un dur morceau. Les poulains du technicien français, Dumas, qui auront l’avantage du public et du terrain, voudront sans doute profiter de l’occasion pour éventuellement réduire l’écart avec l’USMA, dont l’après-midi ne sera sans doute pas de tout repos. L’ESS, tout juste qualifiée pour la demi-finale de la coupe d’Algérie, viendra à Tizi-Ouzou avec un esprit revanchard, après avoir cédé les points du match aller. Les poulains de Neghiz, qui n’ont pas encore dit leur dernier mot dans la course au podium, feront de leur mieux pour piéger la formation kabyle. Une belle empoignade à suivre. Dans le choc des extrêmes, la JS Saoura, autre sérieux concurrent pour les places qualificatives à une compétition continentale, accueille le MO Bejaia, en position de second relégable. Une chaude empoignade en vue pour les joueurs des deux teams qui ne jurent que par la victoire. La formation phare du plateau d’Abadla veut profiter de cette occasion pour rester en contact avec le groupe de tête. De son côté, l’équipe du MOB, qui enregistrera à l’occasion le retour de l’entraîneur français Alain Michel, se déplacera à Bechar pour un résultat positif, lui permettant de maintenir l’espoir pour le maintien. Par ailleurs, dans le bas du tableau, la rencontre DRBT-OM s’annonce électrique. La formation locale, premier relégable, reçoit l’équipe de Médéa, dans une position très inconfortable. Un point seulement sépare les deux adversaires du jour. C’est dire l’enjeu capital de cette confrontation, qui s’annonce pour le moins chaude et difficile. Pour sa part, la lanterne rouge se déplacera à Bordj Bou Arreridj où l’attend de pied ferme la Chabab local. L’USM Bel Abbes, encore sans entraîneur en chef, devra faire preuve de beaucoup de solidité pour espérer tirer son épingle du jeu, face à une équipe du CABBA, qui n’a toujours pas assuré son maintien. Une autre défaite compromettrait sérieusement les chances de survie des Scorpions en Ligue Une.

Rédha M.



Programme :



- USMA – PAC (17h)

- JSK – ESS (17h)

- DRBT – OM (18h)

- CABBA – USMBA (18h)

- JSS – MOB (18h)