Dans la LUCARNE : Des gestes à surveiller

« Alice au pays des merveilles » aurait certainement apprécié. Car il s’agit presque d’un vœu pieu, eu égard à ce que l’on voit dans nos stades mais aussi ailleurs. En effet, même les championnats européens, censés servir d’exemple pour les autres, sont en train de montrer des images pas belles du tout. Leurs techniciens, qui valent actuellement de l’or, sont mis au pilori pour leurs comportements ces derniers temps en Ligue des champions d’Europe, une compétition très prisée, étant suivie par tous à travers la planète. Il est vrai que la grande concurrence qui règne entre les uns et les autres reste « féroce ». Il faut dire que les clubs européens en quête de leadership déploient tout ce qu’ils ont pour rester à la « cime ». Car on ne donne qu’aux

« riches » et à ceux qui trustent les trophées et les coupes. Il est vrai que la Juve avait, durant l’intersaison, effectué un transfert de « rêve », celui de Cristiano Ronaldo, connu sous le sobriquet de

«CR7». Lors du match aller, joué au stade Wanda Metropolitano, pour le compte des huitièmes de finale de la Ligue des champions d’Europe, l’entraîneur de l’Atlético de Madrid, Marco Séméoni, avait été l’auteur d’un geste pour le moins répréhensible frisant le «geste indécent et obscène». Une attitude qui n’avait pas été appréciée par l’instance qui gère le football européen : l’UEFA. Il risque d’être poursuivi par la commission de discipline de cette structure. Il risque « gros ». Son rival aussi, Allegréi de la Juventus pourrait lui aussi connaître le même sort.

« L'UEFA a ouvert une procédure disciplinaire à l'encontre des entraîneurs de l'Atlético Madrid, Diego Simeone, et de la Juventus Turin, Massimiliano Allegri, pour "conduite inappropriée", a annoncé l'instance du football européen dans un communiqué. Les faits reprochés remontent au 8e de finale aller de la Ligue des champions entre l'Atlético et la Juve, le 20 février, remporté par les Madrilènes (2 à 0) en Espagne. Connu pour son discours musclé et sa capacité à transcender ses joueurs, Simeone a fêté le premier but de son équipe contre la Juventus avec un geste obscène en se tournant vers le public du stade Metropolitano. Pour Allegri, l'UEFA reproche à l'entraîneur turinois d'avoir retardé le coup d'envoi. Par ailleurs, l'UEFA a également ouvert une procédure contre l'Atlético Madrid pour "escaliers bloqués et "jet d'objets" ». Il est évident qu’au niveau de cette instance, on ne badine pas avec la bienséance et la sportivité dans toutes ses manifestations. Car ils peuvent s’adresser à des publics divers, dont les jeunes qui peuvent être induits en erreur par ces gestes qui n’ont rien d’éducatif. On a vu aussi dernièrement, lors du match de la Liga espagnole, le Galois, Gareth Bale, qui, après avoir inscrit le 3e but du Real Madrid, a fait un ‘‘bras d’honneur’’ réprouvé par tous. Le football exige d’un joueur, quel qu’il soit, de bien se comporter sur un terrain de football. Il faudra rester «stoïque» et se comporter d’une manière exemplaire. C’est ce qui est attendu d’un joueur de football.

Hamid Gharbi