GRAND ANGLE : Un échec relatif

Pour aussi ténu qu’il pouvait l’être, l’espoir de voir le deuxième sommet entre le président américain, Donald Trump, et le dirigeant nord-coréen, Kim Jong-un, aboutir à un résultat positif, avait été entrevu avant le début de la rencontre. Certes ceux qui y croyaient étaient peu nombreux, mais leur optimisme avait quelque chose de rassurant. Enfin, pensait-on, la péninsule coréenne allait ouvrir une nouvelle page de son histoire. Mais l’espoir a été de courte durée. Les deux hommes se sont quittés sur un constat d’échec. En témoigne l’absence d’une déclaration commune, alors que la cérémonie de signature était au programme. «Personne, et cela inclut le secrétaire général, n'a jamais pensé que ce processus engagé par les deux pays serait facile», a relativisé le porte-parole des Nations unies. Pourtant, pour l’agence officielle nord-coréenne KCNA, le sommet de Hanoï fut une «réussite». La proposition d’un troisième sommet faite par le dirigeant coréen laisse croire qu’effectivement les deux hommes ne se sont pas quittés fâchés et que les portes du dialogue demeurent toujours ouvertes. Et c’est peut-être là l’un des rares points positifs du sommet de Hanoï. Car cela signifie qu’en dépit des divergences qui existent entre les deux capitales sur le dossier de la dénucléarisation de la péninsule coréenne, la volonté de les aplanir existe tant à Washington qu’à Pyongyang. D’autant que Donald Trump et Kim Jong-un, qui se renvoient la responsabilité de l’échec, relatif certes, ont confié avoir eu «des rencontres très bonnes et très constructives». L’autre point positif est que la rencontre de Hanoï a permis de renforcer la «confiance» et la «compréhension mutuelle» entre les deux hommes, qui, faut-il le rappeler, il n’y a pas très longtemps se considéraient comme les pires ennemis du monde. C’est dire que ce deuxième sommet peut être considéré comme étant celui de la consolidation des relations dans le cadre d’une diplomatie qui a le mérite d’être audacieuse et courageuse.

Nadia K.