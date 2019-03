Conférence sur le Sahara occidental du Conseil des droits de l’Homme des Nations unies

Les participants à la conférence sur le Sahara occidental, abritée par le Conseil des droits de l'homme des Nations unies à Genève, ont appelé le Conseil de sécurité de l'ONU à inclure la question de la surveillance des droits de l'homme dans la Mission de l'ONU pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental (MINURSO).

Coprésidée par l'ambassadeur de la République Arabe Sahraouie Démocratique (RASD) en Algérie, Abdelkader Taleb Omar, et le vice-ministre aux relations et à la coopération internationales de l'Afrique du Sud, Luwellyn Landers, cette rencontre, tenue mercredi à laquelle ont pris part le ministre namibien de la Justice, Sackeus Shangala, des experts et des spécialistes du droit et des relations internationales venus de France, de Norvège et de Suisse, s'est tenue sous le thème : «Responsabilité de l'Union européenne et des pays membres à l'égard du processus de décolonisation du Sahara occidental». A l'occasion, les participants ont invité le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'Homme à reprendre ses «missions de fond» au Sahara occidental occupé, à élaborer un programme de coopération technique et de renforcement des capacités avec le Front Polisario, et l'envoi du Rapporteur spécial sur la situation des droits de l'Homme aux territoires occupés pour s'enquérir de la situation des droits de l'Homme. Abordant le vote illégal du Parlement européen (PE) des accords commerciaux et de pêche Union européenne (UE) - Maroc, incluant illégalement les territoires sahraouis occupés, les intervenants ont dénoncé «une tentative désespérée de l'UE de légitimer l'occupation marocaine d'un territoire figurant sur la liste des 17 territoires non autonomes toujours à l'examen de la 4e Commission pour la décolonisation des Nations Unies». Ils ont relevé aussi que ces accords vont à "l'encontre des décisions de la Cour de justice de l'UE (CJUE) datant de décembre 2016 et févier 2018 ayant statué clairement sur «l'inapplicabilité de ces accords sur le Sahara occidental désigné comme territoire distinct et séparé du Royaume marocain et ne relevant pas de sa prétendue souveraineté». Dans ce contexte, ils ont appelé «la Commission européenne et le PE à se conformer pleinement à la lettre et à l'esprit du traité sur l'UE et du droit international, pour demander au Royaume marocain de mettre fin à l'occupation militaire du Sahara occidental et de négocier de bonne foi avec le Front Polisario afin de parvenir à une solution politique juste, durable et acceptable garantissant le droit à l'autodétermination du peuple sahraoui». M. Taleb Omar, s'exprimant aux médias à la fin des travaux, a salué la tenue de cette conférence, soulignant que la participation des délégations venues de plusieurs pays et des experts en droit reflétait "le grand intérêt" manifesté par la communauté internationale à la cause nationale sahraouie. «Soutenir la question sahraouie au niveau des grandes capitales mondiales et parmi les plus influents de la politique internationale est un appui important pour notre cause", a souligné M. Taleb Omar, ajoutant qu'il s'était entretenu avec de nombreux ambassadeurs et délégués des pays membres du Conseil européen ayant exprimé leur solidarité avec le peuple sahraoui. Les 15 membres du Conseil des droits de l'Homme de Genève, ainsi que des ambassadeurs de pays d'Europe, d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine, ainsi qu'un certain nombre d'experts intéressés par les questions africaines et européennes et des représentants d'organisations non gouvernementales ont assisté à la conférence. Notons que l'ambassadeur sahraoui était accompagné d'une délégation d'avocats défendant la cause sahraouie et de la représentante du Front Polisario en Suisse, Amima Abdelsalem Mahmoud.



Un groupe d’ONG américaines réclame la fin de l’occupation des territoires sahraouis



Un groupe d’ONG américaines et internationales ont lancé, mercredi, un appel au roi du Maroc pour réclamer la fin de l’occupation du Sahara Occidental et la reconnaissance du droit des sahraouis à l’autodétermination. Dans une lettre adressée au souverain marocain, Mohamed VI, ce groupe d’ONG a demandé au Maroc de retirer ses forces militaires et autorités administratives des territoires sahraouis occupés. La lettre signée par plusieurs ONG, universitaires, anciens responsables au Congrès et au département d’Etat ainsi que par une centaine d’associations sahraouies, a été remise mercredi à l’ambassade du Maroc à Washington par la présidente de Defense Forum Foundation, Suzanne Sholte et le représentant de Non-Violence International, Michael Beer. «Le Maroc doit respecter la volonté du peuple sahraoui en s’abstenant de placer des obstacles à la tenue d’un référendum sur l’autodétermination entériné par les Nations Unies», écrivent ces ONG. Elles rappellent que le Royaume du Maroc mobilise ses réseaux de lobbying à Washington pour faire valoir sa prétendue «souveraineté» sur le Sahara Occidental. «Cette position n’a aucune base juridique ou historique et aucun pays ne reconnaît la souveraineté du Maroc sur ce territoire», affirme-t-elles, rappelant l’avis consultatif de la Cour Internationale de Justice, rendu en 1975, et qui avait conclu qu’il n’existait aucun lien de souveraineté entre les territoires sahraouis et le royaume du Maroc avant la colonisation du Sahara Occidental. «Le Maroc lui-même a reconnu le droit à l’autodétermination en tant que coauteur de la Déclaration de 1960 sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux», qui soutient le droit de tous les peuples à la libre détermination, relèvent ces ONG. Elles soulignent que le droit à l’autodétermination garantit aux peuples coloniaux la liberté de choisir parmi les formes de l’autodétermination reconnues par l’assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 1541 il y a plus de 60 ans. Ladite résolution précise «qu’un territoire non autonome ne peut être considéré comme ayant atteint la pleine autonomie qu’en devenant un Etat indépendant et souverain, en s’associant à un Etat indépendant ou en intégrant un Etat indépendant». «En d’autres termes, aucun groupe ou Etat ne peut imposer une solution prédéterminée au droit à l’autodétermination», précise les signataires de la lettre. Le peuple sahraoui se réserve le droit de choisir parmi ces trois options pour déterminer le statut politique final de ses territoires, affirment-ils, mettant en avant la résolution 690 du Conseil de sécurité, instaurant la Minurso, qui a réaffirmé le droit à l’autodétermination par la tenue d’un référendum au Sahara Occidental. Rappelant les violations commises à l’encontre des sahraouis, les signataires rappellent qu’elles sont documentées de manière exhaustive aussi bien par les organisations internationales des droits de l’homme que par l’ONU et le département d’Etat américain. Les rapports de l’organisation onusienne sur la situation des droits de l’homme au Sahara Occidental ont mis en exergue «le recours disproportionné à la force» à l'encontre de manifestants sahraouis pacifiques, notant que l’absence d’enquêtes sur ces violations reflète en grande partie la culture d’impunité qui s’est installée dans les territoires occupés. Les signataires, relèvent que les rapports du département d’Etat ont abouti à la même conclusion : «les problèmes les plus significatifs en matière des droits de l'homme sur le territoire sont les restrictions imposées par le gouvernement aux libertés civiles et aux droits politiques des défenseurs de l'indépendance, y compris les restrictions aux libertés d’expression, de presse, de rassemblement et d’association, qui restreignent la dissidence». «Nous appelons votre gouvernement à honorer ses obligations de se conformer au droit international et de respecter les principes des droits de l'homme universellement admis. Pour ce faire, le Maroc doit mettre fin à l'occupation du Sahara occidental et reconnaître le droit des Sahraouis de déterminer leur propre avenir», réclament-ils.

Séminaire international sur « la responsabilité » de la France dans le conflit du Sahara occidental

« Alignement aveugle »

Les travaux du séminaire international organisé sous le thème "le rôle et la responsabilité de la France dans la résolution du conflit au Sahara occidental" se sont ouverts, jeudi, au siège du ministère sahraoui des Affaires étrangères en présence de délégations françaises aux côtés des associations de la société civile sahraouie. Le coup d'envoi de cette rencontre, organisée conjointement par la Commission nationale sahraouie des droits de l’Homme (CONASADH) et l’Association des amis de la RASD en France (AARASD), dans le cadre des festivités du 43e anniversaire de la proclamation de la République Arabe Sahraouie Démocratique (RASD), a été donné par le président de la CONASADH, Abba Alhaissan. Prononçant une allocution sur la position de la France vis-à-vis du conflit sahraoui, le président de la CONASADH a relevé un "alignement aveugle" en faveur du Maroc dans son occupation illégale du Sahara occidental depuis plus de 40 ans. Abba Alhaissan a condamné, à l'occasion, la politique française à l'égard de la question sahraouie, qui constitue, a-t-il souligné, un soutien à "la violation du droit international et du droit international humanitaire". "La position de la France conforte l’occupation marocaine du Sahara occidental, les multiples violations des droits de l’Homme et le pillage des ressources naturelles des territoires sahraouis occupés", a-t-il, en outre, souligné. Plusieurs délégations à l’instar des élus d’Ivry sur Seine, du Parti Communiste français, de l’Association Camion citerne, de la FSGT, Syndicat Solidaire, d’Enfants Réfugiés du Monde sont intervenues lors de ce séminaire, afin d’exprimer leur soutien au peuple sahraoui et leur engagement en faveur des droits légitimes des Sahraouis à l’autodétermination et à l’indépendance. D’autres organisations de la société civile sahraouie ont félicité les délégations présentes, les appelant à être "les messagers du peuple sahraoui en France pour amener ce pays à revoir sa position envers la question du Sahara occidental et cesser son alignement aveugle en faveur du Royaume du Maroc". "La force de ces délégations peut concourir à amener le peuple sahraoui à exercer son droit à l’autodétermination conformément aux résolutions pertinentes de Nations unies et de l’Union africaine", ont souligné les organisations sahraouies.



L’union des étudiants sahraouis dénonce la violation des droits de l’homme dans les territoires occupés



Le secrétaire général de l'Union des étudiants de Sakia el Hamra et Oued Edhahab, Moulay M’hamed Brahim, a dénoncé jeudi à Tlemcen à l’occasion de la commémoration du 43e anniversaire de la proclamation de la République arabe sahraouie démocratique (RASD), la violation des droits de l’homme par les autorités marocaines, dans les territoires sahraouis occupées par le Maroc. Lors d’une cérémonie organisée par le bureau de l'Union des étudiants sahraouis de l’université de Tlemcen, à laquelle ont assisté le secrétaire général de la wilaya de Tlemcen, des responsables locaux et des étudiants sahraouis à l’Ouest algérien, le même responsable a demandé la levée de l’embargo imposé par le Maroc sur les territoires occupés qui interdit aux défenseurs des droits de l’homme, journalistes, juristes internationaux et hommes politiques et parlementaires l’accès à ces territoires, tout en dénonçant les violations et crimes commis par l’occupant à l’encontre du peuple sahraoui. En outre, il a demandé la libération des étudiants sahraouis emprisonnés et des prisonniers politiques du groupe "Gdeim Izik" incarcérés injustement dans les prisons marocaines. Par ailleurs, le responsable de l’Union des étudiants sahraouis a salué l’aide inconditionnelle de l’Algérie au peuple sahraoui et sa position "claire et nette" qui se réfère au respect de la légalité internationale, à savoir l’organisation d’un référendum d’autodétermination devant permettre au peuple sahraoui de choisir librement et démocratiquement son avenir, tout en remerciant tous les pays amis qui soutiennent la cause sahraouie. Le secrétaire général de l’Union des étudiants de Sakia El Hamra et Oued Edhahab a dénoncé "la politique de deux poids et deux mesures" de l’Union européenne vis-à-vis de la question sahraouie, tout en saluant les efforts de l’émissaire de l’ONU pour le Sahara occidental, Horst Kohler. Les festivités marquant la commémoration du 43e anniversaire de la proclamation de la RASD ont donné lieu à l’organisation d’expositions photos mettant en exergue les souffrances du peuple sahraoui ainsi que les violations des droits de l’homme, les us et traditions sahraouies. Des chants patriotiques, des pièces de théâtre, des conférences ainsi que des soirées poétiques, des tournois sportifs sont également au programme des festivités.