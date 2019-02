De notre envoyé spécial : Karim Aoudia

«La prochaine présidentielle est un mécanisme démocratique où le droit de chaque citoyen de se faire élire est garanti par la Constitution», a indiqué le ministre de la Justice, garde des Sceaux, M. Tayeb Louh, hier à Annaba, où il procédé à l’ouverture des travaux de la 14e édition de l’Université du notariat africain, un événement placé sous le haut patronage du Président de la République.

il a assuré que le scrutin du 18 avril se déroulera «en toute transparence et crédibilité suivant les règles démocratiques connues de tous». Il rappelle que ce rendez-vous intervient à «la suite d’une action de réformes politiques et institutionnelles couronnée par la révision de la Constitution de 2016 garantissant la promotion des droits et des libertés des citoyens. M. Louh affirme que les Algériens et plus particulièrement les jeunes «force vitale de la société» sont conscients des enjeux politiques.

«Notre jeunesse est suffisamment instruite grâce à la dynamique de réformes et l’intérêt dont elle a toujours bénéficié de la part du Président de la République», a-t-il indiqué.

«La jeunesse est exemplaire dans sa conduite en ces moments de profusion de choix politique (...) Elle est assez mûre pour faire la distinction entre ce qui est utile et destructeur pour la Nation, entre ce qui est authentique et ce qui constitue une intrusion», dit-il.

«La maturité de notre jeunesse, ajoute encore le ministre, est à même de la mettre à l’abri de pratiques de nature à freiner son désir d’aller de l’avant pour la poursuite des réformes et la consolidation de l’ancrage démocratique.»

Appelant à l’apaisement et à faire valoir la sagesse, en cette étape précédant la tenue de l’élection présidentielle, le ministre a plaidé pour saisir l’opportunité de l’organisation de ce scrutin pour approfondir le processus des réformes, de consolider les acquis réalisés jusque-là dans divers domaines et de persévérer sur la voie du développement et du progrès.

Ceci en privilégiant, a-t-il préconisé, le principe du vivre ensemble et du dialogue dans un cadre civilisé pour «approfondir le processus démocratique». Il a aussi mis l’accent sur la nécessité d’asseoir un climat de sérénité emprunt d’un esprit de responsabilité, de patriotisme et de privilégier, à l’occasion du déroulement du scrutin présidentiel l’intérêt de la Nation qu’il faudrait placer au-dessus de toute considération.

Il insiste sur le fait que la vigilance est vivement recommandée pour préserver la sécurité, la quiétude et la stabilité que le pays est parvenu à instaurer après la décennie 1990.



Moderniser le système notarial pour attirer les investisseurs



Sur un autre volet, le ministre fera part de la nécessité de revoir le système de formation des notaires au bénéfice de la croissance économique et afin d’optimiser les investissements. Mettant l’accent sur le fait que l’Algérie dispose désormais de plus de 3.300 notaires, il révèle en outre que «le département de la justice procédera prochainement d’une nouvelle charte de déontologie de la profession en réponse aux attentes des investisseurs».

Les notaires sont aussi concernés par le processus de modernisation du secteur de la Justice. M. Louh indique que son département a procédé à l’élaboration de la carte biométrique du notaire, la première du genre dans le monde, et permettant l’accès aux différents services et prestations à distance, ainsi que la signature électronique des documents.

Lors de l’inauguration du nouveau tribunal d’Annaba, le ministre a reconnu dans ses déclaration «une résistance» aux réformes, qui ont fini par être appliquées et se traduire par des résultats probants, grâce au soutien du Président de la République. «Nous avons résolus de grandes difficultés au niveau de la justice et même dans d’autres secteurs, lors du lancement des réformes. A cette époque dit-il «des voix ont même revendiqué la révision de certains acquis sociaux à l’exemple de la carte Chifa». «Ces acquis ont été préservés grâce à l’intérêt particulier accordé par le Président de la République qui a placé les catégories vulnérables au cœur de sa politique sociale», a-t-il dit. Le ministre a déposé la première pierre pour la réalisation la Maison de l’avocat, un projet d’un montant dépassant 400 millions de DA.

--------------------------

Le président Bouteflika honoré

La cérémonie d’ouverture de l’université a été marqué par la distinction du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, par la remise d’un manuscrit religieux datant du 12e siècle remis au ministre, M. Tayeb Louh. Remerciant le Chef de l’Etat d’avoir placé cette manifestation sous son patronage, M. Rachid Berradane, président de la Chambre nationale des notaires a mis en relief l’importance accordé par M. Bouteflika à la modernisation de cette profession.