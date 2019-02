Une délégation du Conseil de la Nation prend part, aujourd’hui à Amman (Jordanie), aux travaux de la 25e session du Comité exécutif de l'Union interparlementaire arabe (UIPA), organisée en collaboration avec le Parlement jordanien, indique un communiqué du Conseil.

L'ordre du jour de cette session porte sur «l'examen et le débat du rapport du Secrétaire général de l'UIPA sur la mise en œuvre des décisions des conférences de l'Union, les activités du Secrétariat général et les rapports des Commissions ad-hoc sur le Prix de l'excellence parlementaire arabe et les amendements proposés à la Charte et au Règlement intérieur de l'Union». L'Algérie sera représentée à cette session par le membre du Conseil de la Nation, président du groupe parlementaire du Rassemblement national démocratique (RND) et membre du Comité exécutif de l'UIPA, M. Ali Djerba.