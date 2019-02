Le ministre des Moudjahidine, Tayeb Zitouni, a affirmé hier à Ouargla que «l’esprit de fidélité au message de Novembre 1954 est éternel» et le sera toujours «pour nourrir les générations futures». S’exprimant lors d'une rencontre à l'occasion du 57e anniversaire des manifestations populaires du 27 février 1962, le ministre a indiqué que le peuple algérien «est conscient des valeurs de l’énorme sacrifice des héros de la nation», ajoutant que «l’esprit de fidélité au message de Novembre 1954 est éternel» et le sera toujours «pour nourrir les prochaines générations.»

M. Tayeb Zitouni a ajouté que l’Algérie commémore officiellement les manifestations du 27 février 1962, soulignant que «l’ensemble des wilayas, musées et directions des Moudjahidine commémorent aujourd’hui cette révolte populaire de façon officielle».

Organisée pour exprimer le refus des habitants de cette région du pays de tous les plans du colonisateur français visant la séparation du Sahara du territoire national, cette épopée «éternelle» constitue une «étape grandiose, et une preuve éclatante de l'authenticité du peuple algérien, de son attachement à la patrie et à la liberté de l’Algérie unie», a-t-il souligné. «Elle demeurera une page exceptionnelle dans l’histoire du peuple et de sa lutte pour l’indépendance et l’unité nationale, puis de la phase d’édification», a-t-il dit. Les jeunes, a souligné dans ce sens le ministre, «doivent préserver les acquis réalisés et suivre la voie de leurs ancêtres et faire face aux défis futurs.» Des intervenants, dont des historiens, chercheurs et universitaires, ont mis en exergue, lors de cette rencontre tenue à la maison de la culture Moufdi-Zakaria, en présence du secrétaire général de l’Organisation nationale des moudjahidine par intérim, Ali Boughezala, les autorités de la wilaya, de la famille révolutionnaire et des élus locaux, l'impact positif des manifestations du 27 févier 1962 à Ouargla sur la guerre de Libération nationale, à la veille de la dernière étape des négociations des Accords d’Evian.

Initiée par le Centre national des études et de recherche sur le Mouvement national et la Révolution du 1er Novembre 1954, une exposition a été organisée, en marge de cette rencontre, sur le livre d’histoire, ainsi que des affiches de films et documentaires retraçant des pans de la glorieuse Révolution du 1er Novembre 1954. Auparavant, le ministre des Moudjahidine avait déposé une gerbe de fleurs au pied de la stèle située à la place des manifestations du 27 février jouxtant le siège de la commune d’Ouargla, puis au cimetière des chouhada, avant de présider une cérémonie symbolique de baptisation d’un nouveau pôle résidentiel, relevant de l’Agence d’amélioration et de développement du logement (AADL), au nom de 27 février 1962.