Les grévistes étaient, pour la plupart, des enseignants, avec un taux d’adhésion de 10,45%, contre un taux de suivi de 1,46% pour les administrateurs, ajoute la même source. Le taux de suivi de ce mouvement de débrayage était respectivement de 9,38%, pour le primaire, 10,30%, pour le moyen, et 12,76%, pour le secondaire, précise le communiqué. Le Collectif syndical a estimé le taux de suivi, au premier jour de grève, à plus de 65%, à travers l’ensemble des établissements éducatifs des trois paliers scolaires. L’appel à la grève a été lancé par plusieurs syndicats autonomes, à savoir : l’Union nationale du personnel de l’éducation et de la formation (UNPEF), le Syndicat autonome des travailleurs de l’éducation et de la formation (SATEF), le Conseil des lycées d’Algérie (CLA), le Syndicat national autonome des professeurs de l’enseignement secondaire et technique (SNAPEST), le Syndicat national des travailleurs de l’éducation (SNTE) et le Conseil national autonome du personnel enseignant du secteur ternaire de l’éducation (Cnapeste).

La grève a enregistré, hier, des taux de suivi disparates dans les wilayas du sud du pays. Un taux de suivi de 17,06% dans les trois paliers de l’enseignement a été relevé au niveau de la wilaya d’Ouargla, selon la direction locale de l’éducation, qui signale qu’un effectif de 10.295 personnels (pédagogique et administratif) a travaillé normalement, en cette journée, contre 1.818 grévistes. Le secrétaire de l’Union nationale des personnels de l’éducation et de la formation (UNPEF) d’Ouargla, Mohamed Fethi El-Bar, a fait état, pour sa part, d’un taux de suivi de 71% dans les paliers primaire et moyen, tandis que le représentant du Syndicat national autonome des professeurs de l’enseignement secondaire et technique (Snapest) d’Ouargla, Abdelatif Rahmani, a avancé un taux de suivi de 64,90% des personnels pédagogiques et administratifs des lycées de la wilaya. Dans la wilaya de Laghouat, le représentant de l’intersyndicale de l’éducation, Mohamed Aguague, a présenté un taux de suivi de 65%, alors que le chargé de communication à la direction de l’éducation de la wilaya a indiqué que «les cours se déroulent normalement au niveau de tous les établissements scolaires de la wilaya».

Il est à relever que les représentants de l’intersyndicale autonome des wilayas de Médéa, Djelfa, Laghouat, Ghardaïa, Ouargla et Adrar, ont observé un sit-in régional dans la wilaya de Laghouat. Approché par l’APS, le président du bureau régional de l’UNPEF, Yahia Chouihat, a indiqué que ce sit-in régional, au deuxième jour de la grève, est organisé pour «exprimer des revendications liées à l’actualisation de la prime de zone Sud, la retraite proportionnelle sans condition d’âge, la mise en place d’un mécanisme d’amélioration du pouvoir d’achat des personnels de l’éducation et la liberté d’exercice du droit syndical, en plus d’autres revendications». Un taux de suivi de 19,78% a été enregistré, pour les trois paliers scolaires, dans la wilaya de Ghardaïa, selon les données fournies par la direction de l’éducation de la wilaya, alors que le représentant de l’UNPEF de la wilaya, Abderrahmane Naïmi, a avancé un taux de 56%. Dans la wilaya d’Adrar, la direction de l’éducation de la wilaya a fait état d’un taux de suivi, au deuxième jour de la grève, de 19%, contre un taux de 72% avancé par le représentant de l’intersyndicale de la wilaya. Le directeur de l’éducation de la wilaya d’El-Oued, Mohamed Benkeddache, a fait part d’un taux de suivi à l’appel au débrayage de 13,17% des personnels pédagogiques et administratifs, alors que le coordinateur de l’intersyndicale de la wilaya, Dob Zoheir, a évoqué un taux de suivi de 51%.

Le taux de suivi est également mitigé dans l’Ouest. À Oran, le taux, estimé mardi à quelque 70% par les grévistes, a connu, selon la coordination d’Oran du Conseil des enseignants des lycées d’Algérie (CELA), un léger mieux, passant à près de 80%, alors que la cellule de communication de la direction de l’éducation parle de taux «très faible». Dans les autres wilayas de l’Ouest, des chiffres contradictoires ont été donnés par l’administration du secteur et les grévistes concernant les taux de suivi de ce débrayage de deux jours, alors que tous les regards étaient dirigés vers le rassemblement régional organisé devant la direction de l’éducation de Relizane. Selon plusieurs syndicats, les responsables et de nombreux adhérents des différents syndicats ont fait le déplacement à Relizane, pour prendre part au sit-in régional. À Saïda et à Naâma, les directions de l’éducation ont annoncé des taux de suivi ne dépassant guère les 12%, alors que l’intersyndicale place la barre plus haut, à savoir un taux de suivi de plus de 50% en moyenne. À Saïda, la direction de l’éducation a estimé le taux de suivi à 11,50%, alors que celle de Naâma à 11,69%. À Tissemsilt, alors que les différents syndicats avancent un taux de suivi de la grève de plus de 58%, la direction de l’éducation de cette wilaya parle d’un taux ne dépassant guère 6,4%.

Par ailleurs, le tribunal administratif de Bir Mourad-Raïs (Alger) a déclaré «illégale» la grève. La décision du tribunal confirme «l’illégalité de la grève annoncée en vertu du préavis de grève daté du 18 février 2019 sous les no 01 et 02/2019, portant appel à une grève nationale, les 26 et 27 février».

La ministre de l’Éducation nationale, Nouria Benghabrit, avait affirmé, la semaine dernière, que certaines revendications des syndicats ne relèvent pas des prérogatives de son département ministériel, rappelant la loi sur la retraite, l’augmentation des salaires et l’amélioration du niveau de vie. Concernant la revendication relative aux salaires entre 2011 et 2012, la ministre a déclaré que cette question avait été satisfaite, soulignant l’absence de gestion antérieure des carrières professionnelles.