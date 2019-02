Le corps paramédical va se renforcer de plus de 3.000 travailleurs devant être recrutés incessamment. En effet, le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière vient d’annoncer l’ouverture de quatre concours sur épreuves dans les différentes spécialités paramédicales, au titre de la session de formation 2018-2019. Ces nouveaux postes de formation permettront, ainsi, de combler le déficit dans quelques spécialités médicales enregistrées dans différents établissements de santé et également la promotion des prestations médicales au profit des populations locales.

Concernant ces spécialités, elles portent sur le recrutement de professeurs d’enseignement paramédical de santé publique, d’auxiliaires médicaux en anesthésie-réanimation, assistants en fauteuil dentaire et d’auxiliaires de puériculture.

Selon les arrêtés d’ouverture des concours publiés sur le site officiel de ministère, les candidats désirant y participer doivent justifier du niveau de 3e année secondaire. Le délai des inscriptions est de 15 jours à compter de la date de la première publication sur un quotidien national, soit le 11 mars prochain, date butoir de dépôt des dossiers.

Les dossiers de candidature aux concours et tests professionnels devront comporter, dorénavant, uniquement les pièces ou documents suivants : Une demande manuscrite, une copie de la pièce d’identité, une copie du titre ou du diplôme exigé, auquel sera joint le relevé de notes du cursus de formation, une fiche de renseignements dûment remplie par le candidat.

Les candidats définitivement admis seront, préalablement à leur nomination dans les grades et emplois postulés, invités à compléter leurs dossiers administratifs par l’ensemble des autres documents dont notamment, copie du document justifiant la situation du candidat vis-à-vis du service national, certifiée conforme à l’original par l’institution ou l’administration organisatrice du concours, extrait du casier judiciaire en cours de validité, certificats médicaux, deux (02) photos d’identité.

Outre les pièces énumérées ci-dessus, les dossiers des candidats admis aux concours sur titres doivent comporter, notamment, les attestations de travail justifiant l’expérience professionnelle du candidat dans la spécialité. Celles- ci doivent être dûment visées par l’organe de sécurité, pour l’expérience acquise dans le secteur privé une attestation justifiant la période de travail effectué par le candidat dans le cadre du dispositif professionnel ou social des jeunes diplômés et précisant l’emploi occupé.

Les candidats retenus sont astreins à suivre, avec succès, une formation spécialisée de deux années dans les établissements de formation relevant du ministère chargé de la Santé. Il faut rappeler par ailleurs que ces recrutements entrent dans le cadre d’une vaste opération de recrutement lancée par la tutelle visant plusieurs spécialités. Ce sont, en effet, 62.736 médecins spécialistes, infirmiers et assistants et agents administratifs qui rejoindront les services du ministère dans le cadre d’un plan d’emploi établi par la tutelle à l’horizon 2022.



10.623 médecins spécialistes seront recrutés dans le cadre d’un programme triennal



Selon ce plan d’emploi adopté par la Direction des ressources humaines du département du professeur Hasbellaoui, qui s’inscrit dans le cadre de la stratégie suivie par le ministère de la Santé dans le cadre du plan quinquennal 2018-2022, quelque 10.623 médecins spécialistes seront recrutés, le reste sera constitué de paramédicaux, de techniciens et d’agents administratifs avec 45.441 postes à la clé.

Concernant le recrutement prévu des médecins spécialistes, ce dernier est à même d’optimiser la prise en charge médicale spécialisée, à travers les quatre coins du pays, notamment dans les wilayas du Sud et des Hauts Plateaux.

Il faut dire qu’en 2016, le corps paramédical a vu près de 70% de ses effectifs admis à la retraite. Devant le départ massif des personnels paramédicaux et le déficit enregistré depuis dans les hôpitaux du pays, le secteur de la santé a décidé d’organiser plusieurs opérations de recrutement en vue de résorber le manque en personnels qualifiés.

Le ministère a déjà entamé le recensement des candidats pour pallier les difficultés auxquelles sont confrontées les services d’urgences dans les établissements de santé du pays.

Par ailleurs, la tutelle de la santé est déterminée à promouvoir la formation continue et à l’élargir à différents niveaux afin d’améliorer notre système de santé, de fournir des prestations de santé de qualité, qui soient à la hauteur des attentes de notre population, et d’assurer la montée des compétences. « Nous œuvrons à développer des pôles d’excellence de santé dans chaque wilaya du pays en accompagnant le personnel médical par une formation continue», avait déclaré le ministre de la Santé.

Il y a lieu de noter que les ressources humaines dans le secteur de la santé sont estimées à 365.893 fonctionnaires, répartis sur plus de

4.000 structures sanitaires, parmi lesquelles l’on compte 41.000 médecins spécialistes, 34.000 médecins généralistes, 13.663 chirurgiens dentistes et 12.773 pharmaciens.

Quant au corps paramédical, il est composé de plus de 1,3 million d’infirmiers et de 8.500 sages-femmes, tandis que le personnel administratif et technique a atteint, lui, les 118.337 fonctionnaires, selon les dernières statistiques établies par les services du ministère de la santé.

Sarah A. Benali Cherif