Notre pays, à l’instar de tous les autres pays membres de l’Organisation internationale de la protection civile (OIPC), célèbrera, ce 1er mars, la Journée mondiale de la protection civile, une occasion qui sera marquée par l’organisation de différentes manifestations au niveau national, en vue d’informer et de sensibiliser les populations, notamment les enfants, à travers la projection de films documentaires et l’animation d’expositions et de conférences, des portes ouvertes et des simulations de manœuvres pratiques. Figurent également au programme de célébration de cette journée, nombre d’activités culturelles et sportives sur les risques courants et les risques majeurs, et ce, à travers l’ensemble des structures relevant de la Direction générale de la Protection civile. En somme, le programme prévu est «riche et varié» et met en relief toute l’importance de la prévention, de la sensibilisation mais aussi celle de « l’information de proximité». L’objectif assigné à cette démarche est, en fait, « d’introduire une culture préventive, et d’attirer l’attention de l’opinion publique sur l’importance capitale du secteur de la protection civile, en particulier la prévention, la sensibilisation et l’autoprotection», souligne le communiqué de la DGPC. Cette même source relève également que le programme arrêté sera marqué, notamment, par l’organisation de manœuvres de sauvetage et de secourisme —pour les cas d’accidents de la route ou domestiques, et en cas d’incendies, avec toutes les techniques de sauvetage et de secours— ainsi que l’animation d’émissions thématiques, à travers les médias, tout en mettant en exergue le rôle de la prévention et la sensibilisation aux fins de réduire les différents risques éventuels. Le rôle du secourisme de masse, considéré comme la première contribution du citoyen en matière de prise en charge des victimes en cas d’accidents, sera aussi évoqué lors de cette journée qui verra l’organisation de campagne de prévention et de sensibilisation au profit du «large public», en particulier les enfants, sur les différents risques, et l’organisation d’exercices d’évacuation au niveau des écoles des différents cycles.

Il faut savoir que toute personne intéressée par une formation dans le domaine du secourisme peut, éventuellement, s’inscrire à des sessions initiées dans ce cadre et qui portent sur « les gestes qui sauvent ». Destinée au profit du large public, la formation sera couronnée par la remise d’attestations de participation au stage lors des cérémonies officielles. Aussi et dans l’objectif d’enraciner la culture des bonnes pratiques à suivre en cas de risques (séismes, inondations ou autres risques courants), la Direction générale de la Protection civile œuvre toujours à sensibiliser davantage les citoyens. Il convient de rappeler que les capacités des services de la protection civile sont optimisées avec un personnel bien formé, et que pas moins de 1.300 officiers de différentes wilayas ont bénéficié de cycles de formation dans différents domaines, dans le cadre d’un projet de jumelage entre la Protection civile algérienne et l’Union européenne (UE), comme indiqué d’ailleurs, dimanche dernier, par le chef de ce projet de jumelage Algérie-UE, le médecin-colonel Sahraoui Amari. Cet accord —chiffré à 1,5 million d’euros et qui concerne 76 activités portant sur les métiers de la protection civile — vise essentiellement à renforcer les capacités de la protection civile pour être au diapason du développement de la société, notamment avec la construction permanente de nouveaux pôles urbains, et les dangers industriels et naturels auxquels l’Algérie fait face aujourd’hui.

Soraya Guemmouri