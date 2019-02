Un Salon dédié à la production locale et aux produits du terroir se tiendra, au palais des Expositions de Ghardaïa, les 2 et 3 mars prochain, sous le thème «Ghardaïa : exportation», a-t-on appris auprès des organisateurs. Initiée par la Chambre de commerce et d’industrie du M’zab (CCI-M), en collaboration avec la Direction du commerce de la wilaya, cette manifestation ambitionne d’accompagner, de renforcer et de consolider la dynamique de développement que connaissent les entreprises locales, selon le directeur de la CCI-M, Mustapha Nedjar. Elle vise, en premier lieu, à inciter les gérants d’entreprises, ainsi que les professionnels des secteurs de l’industrie, de l’artisanat et de l’agriculture de la wilaya à se lancer dans l’exportation ou d’en faire une activité régulière, en vue de réduire le déséquilibre entre l’import et l’export, a-t-il précisé.

Ce rendez-vous permettra également aux entreprises locales d’identifier leur potentiel à l’export, d’améliorer leurs performances et de faciliter l'accès de leurs produits manufacturiers et agricoles aux marchés étrangers, a ajouté M.Nedjar. Dans l'optique de renforcer la dynamique des entreprises locales ayant exporté durant l’année écoulée plus de 293 tonnes de produits manufacturiers et agricoles d’une valeur de 82,3 millions DA, le Salon, qui verra la participation d'une brochette d'exposants des différentes localités de la wilaya, se propose de créer une synergie entre les opérateurs économiques de la région, en vue de valoriser la production et les produits locaux, et der faciliter les modalités d’exportation vers les marchés étrangers, estiment ses initiateurs.