Pas moins de quatre-vingt exposants nationaux et étrangers prennent part au Salon de l’investissement dans le bâtiment, les travaux publics et la logistique «IMMO-BTP-INVEST», qui s’est ouvert, hier, à l’esplanade du Complexe omnisports 19-Mai 1956, pour s’achever le 2 mars prochain.

Organisé en partenariat avec l ’Agence nationale de promotion du commerce extérieur (ALGEX) et Sunflower Communication, cet événement vise à insuffler une dynamique nouvelle aux secteurs du Bâtiment, des Travaux publics et de la Logistique, dans la wilaya d’Annaba, en particulier, et la région de l’Est algérien, de manière générale, ont indiqué les organisateurs. Elle vient traduire l’objectif du gouvernement algérien retenant la wilaya d’Annaba comme futur pôle économique d’excellence et une plateforme logistique stratégique dans la mise en œuvre des projets d’exportation de divers produits nationaux, dans le cadre de la politique d’encouragement de l’exportation comme levier de développement de l’économie nationale. Aux côtés des grandes entreprises nationales publiques et privées, des entreprises d’Espagne, de Turquie, de Chine et de Tunisie participent à ce Salon, qui représente un carrefour d’échange d’affaires et de partenariat bénéfique. D’autant qu’il vise à appuyer la dynamique de développement fondé sur le savoir-faire et la maîtrise des nouvelles techniques et technologies en la matière. De jeunes entreprises créées dans le cadre du dispositif de la Caisse nationale d’assurance-chômage (CNAC) y sont également présentes, pour entrer en contact direct avec les grandes entreprises nationales et étrangères, avec lesquelles elles pourront échanger des connaissances susceptibles de les encourager en tant que novices dans les affaires à renforcer leurs plans d’activités, pour assurer leur croissance escomptée. Le Salon IMMO-BTP-INVEST se veut aussi un espace de réflexion et de concertation entre experts spécialistes et opérateurs économiques nationaux et étrangers, dans le cadre des conférences-débat thématiques animées par des représentants du ministère des Travaux publics et des Transports, des organismes de contrôle de la qualité des travaux, des maîtres d’ouvrages, des universitaires et des établissements spécialisés dans les technologies nouvelles en la matière. Cet évènement comporte des débats sur l’exportation des matériaux de construction ayant connu un bond qualitatif, permettant au pays de passer du statut d’importateur, à celui d’exportateur, en l’espace de quelques années. Les responsables et experts de l’Agence nationale de promotion du commerce extérieur (ALGEX) mettront, ainsi, en valeur les mesures incitatives et le soutien de l’État dans l’accompagnement des entreprises algériennes dans ce processus d’exportation. Annaba dispose d’infrastructures logistiques, dont le port qui est considéré comme une plateforme d’exportation des produits miniers.

B. Guetmi