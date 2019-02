Le ministre saoudien de l'Energie a déclaré hier qu'il penchait en faveur d'une prolongation des réductions de production au second semestre 2019, en dépit des demandes pressantes du président américain Donald Trump pour maintenir les prix bas.

En janvier, les pays membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et d'autres grands producteurs de pétrole ont commencé à mettre en œuvre un nouvel accord de six mois visant à réduire la production de 1,2 million de barils par jour afin de soutenir les prix. «Nous restons flexibles. Je penche pour la probabilité d'une extension (des réductions de production) au second semestre» de cette année, a déclaré Khalid al-Falih, ministre de l'Energie de l'Arabie saoudite, premier exportateur mondial de brut, à la chaîne de télévision CNBC.

Ces commentaires sont intervenus deux jours seulement après que M. Trump a critiqué l'Opep pour la hausse des prix du brut. «Les prix du pétrole montent trop. L'Opep, s'il vous plaît (...) gardez votre calme. Le monde ne peut pas encaisser une hausse des prix», a lancé le président américain. «Il m'est difficile de prédire où nous en serons en juin lorsque l'accord intérimaire actuel arrivera à expiration», a encore déclaré mercredi Khalid al-Falih, dont le pays est le chef de file de l'Opep. «Toutes les perspectives que j'ai vues nous obligeront à modérer la production au second semestre de cette année, mais on ne sait jamais», a-t-il dit.

Les cours du brut se sont effondrés à la mi-2014, passant de plus de 100 dollars le baril à moins de 30 dollars le baril, en raison d'une offre excédentaire et d'un affaiblissement de la demande mondiale. Cela a incité l'Opep à coopérer avec les producteurs non-membres de l'Organisation, principalement la Russie, pour réduire la production afin de stimuler les prix.