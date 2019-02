Les prix du pétrole continuaient leur reprise hier en cours d'échanges européens, après une baisse inattendue des stocks américains. Vers midi, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en avril valait 65,99 dollars sur l'Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, en hausse de 78 cents par rapport à la clôture de mardi. Dans les échanges électroniques sur le New York Mercantile Exchange (Nymex), le baril de «light sweet crude» (WTI) pour la même échéance gagnait 85 cents à 56,35 dollars. «Les investisseurs ont été positivement surpris par la baisse des stocks rapportée par l'API pour la semaine terminée le 22 février», ont fait observer les analystes du marché. La fédération professionnelle American petrolum institute (API) a fait état mardi d'une baisse des réserves américaines de brut de 4,2 millions de barils, alors que les analystes tablaient sur une hausse de 2,8 millions, ont fait observer des analystes. Plus tard dans la journée, les investisseurs prendront connaissance des données hebdomadaires de l'Agence américaine d'information sur l'Energie (EIA), considérés comme plus fiables que ceux de l'API. Les analystes tablent sur une hausse de 3 millions de barils des stocks de brut mais sur des baisses des stocks d'essence (-1,25 million de barils) et de ceux de produits distillés (-2 millions de barils), selon la médiane d'un consensus compilé par Bloomberg. De plus, «les nouvelles tensions au Venezuela et l'incertitude entourant les élections au Nigeria représentent aussi des éléments aussi pour le baril», ont ajouté les analystes. Muhammadu Buhari a été réélu président du Nigeria, pays le plus peuplé d'Afrique avec ses 190 millions d'habitants avec 56% de voix, selon les résultats définitifs communiqués par la commission électorale (INEC) hier matin. Mais «le résultat est contesté par le candidat de l'opposition Atiku Abubakar et la violence entourant le scrutin va probablement continuer», a prévenu Tamas Varga, analyste pour PVM. Mais malgré la hausse, les prix restent inférieurs à ceux de lundi, avant qu'un tweet du président américain Donald Trump ne fasse chuter le marché.