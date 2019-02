Promouvoir le commerce et les investissements dans plus de 10 secteurs, avec la participation de plus de 30 pays, tel est l’objectif retenu dans l’agenda du 8e Sommet économique mondial qui se déroulera du 06 au 08 mars 2019, à Mumbai (Inde). Organisé conjointement par le World Trade Center (WTC) de Mumbai et l’Association indienne des industries (AIAI), cet évènement, qui se tiendra sous le thème «Services : catalyseur de la croissance pour le commerce et l'industrie», vise «à permettre aux petites et moyennes entreprises d'intégrer les services dans l'approche promotrice des secteurs manufacturier et agricole», et «aux participants d'accroître la compétitivité de leurs économies, en les encourageant à intégrer les avancées liées aux nouvelles technologies de l'information, dans leurs politiques économiques» souligne la Chambre algérienne de commerce et d’industrie dans un communiqué.

Cet intérêt accordé aux services n’est pas fortuit, sachant que le secteur est considéré comme étant le principal «contributeur à l'économie mondiale, avec près de 70% du PIB mondial, 60% de l'emploi mondial et 46% des exportations mondiales mesurées en valeur ajoutée», soulignent les organisateurs.

Avec plus de 500 représentants d'entreprises de plus de 30 pays, dont l’Algérie qui est un potentiel importateur de services, cette huitième édition du GES prévoit plus de 5.000 réunions de réseautage entre décideurs, dirigeants d'entreprise, universitaires, revendeurs, partenaires technologiques et investisseurs.

La conférence prévue dans le cadre de ce sommet est censée fournir aux entreprises une plateforme pour engager des discussions avec des experts et des décideurs sur les voies et moyens d'améliorer leur compétitivité et leur efficacité grâce à l'utilisation de services.

Les discussions insisteront, à ce titre, sur l'importance et l'impact des services sur l'agriculture et la fabrication, de même qu’elles permettront aux participants d'identifier les tendances, les opportunités et les défis du secteur des services.

En outre, les entreprises auront la possibilité de se connecter, de coopérer et de collaborer avec les parties prenantes du secteur.

Dans cette optique, le sommet offrira des opportunités commerciales pour les petites, moyennes et grandes entreprises d’intégrer les services afin de renforcer les secteurs manufacturier et agricole et de stimuler, en définitive, les économies régionales et nationales.

Le 8e Sommet économique mondial comprendra des séances plénières, des expositions, des réunions et des visites de terrain, et constituera, par conséquent, une excellente plate-forme pour la mise en réseau et l’exploration de la collaboration avec des partenaires commerciaux potentiels au niveau mondial.

D. Akila