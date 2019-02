La chambre de commerce des Bibans a organisé, en coordination avec la direction de l’Emploi, une journée d’étude sur l’emploi de la main-d’œuvre étrangère. Cette journée, qui a réuni plusieurs chefs d’entreprise ainsi que des cadres et des juristes, avait pour objectif d’expliquer la législation en la matière et les moyens de tirer profit de cette main-d’œuvre.

Le directeur de l’emploi de la wilaya, Salah Sakri, qui a insisté sur la priorité accordée en matière d’emploi aux travailleurs locaux, a rappelé que si l’Etat fait appel à des étrangers, c’est pour leur savoir-faire.

« Nous devons informer les employeurs des dispositions arrêtées pour organiser leur recrutement, ce qui permettra de lutter contre leur utilisation illégale », a-t-il déclaré. Cette préparation offre la possibilité de préserver les intérêts de toutes les parties, dont ceux de l’Etat algérien, a précisé le directeur de l’emploi, qui a rappelé que ce dernier perd beaucoup en termes de dédommagements à cause de cette méconnaissance.

Il a rappelé que des dérogations existent en matière de visas de travail pour certains pays, comme ceux du Sahel, que les employeurs doivent connaître également. M. Sakri a reconnu que beaucoup de spécialités sont utiles pour les entreprises algériennes, insistant sur la nécessité d’exploiter le passage des étrangers pour former des cadres algériens. « Nous devons mettre à côté de chaque personne étrangère recrutée un Algérien, même s’il s’agit d’un ouvrier qualifié », a-t-il dit, notant que c’est une forme importante de transfert de technologie. Les responsables des caisses d’assurances et des retraites ainsi que l’inspection du travail ont assuré que les travailleurs étrangers bénéficient des mêmes devoirs et droits que leurs homologues algériens. Même leurs ayants droit sont protégés par l’Etat, ont-ils relevé. Cette protection touche même les licenciements abusifs ou autres dépassements des employeurs, ont expliqué les intervenants qui ont rappelé que tout ce qui leur est demandé c’est d’être en règle. Ils n’ont pas manqué d’indiquer que les pensions, comme c’est le cas pour les retraites, sont accordées en monnaie algérienne comme cela se fait partout dans le monde.

Les chefs d’entreprise présents, qui ont apprécié l’initiative des organisateurs, ont demandé une plus grande célérité dans le traitement des dossiers de recrutement des étrangers pour ne pas retarder les projets. Ils ont souhaité aussi une amélioration du niveau de la main- d’œuvre locale pour ne pas être obligés de recourir à des étrangers et ce, bien que la wilaya de Bordj Bou Arreridj, qui connaît une dynamique importante en matière d’investissements, n’emploie pas beaucoup d’étrangers.

Selon les chiffres de la direction de l’Emploi, seuls 143 salariés de plusieurs nationalités travaillent dans la wilaya , concentrés en majorité dans l’industrie électronique.

Cependant, la wilaya, qui a entamé l’exportation de certains produits, s’attend à une affluence de ce genre de main-d’œuvre pour accompagner la mise à niveau de ses entreprises qui doivent adapter leur politique de ressources humaines aux nouveaux objectifs.

