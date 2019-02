Le dinar se déprécie, et la tendance est haussière. Devant être un des indicateurs de la bonne santé macroéconomique du pays, la monnaie nationale, qui perd davantage sa valeur face à l’euro et au dollar, annonce une situation qui ne peut désormais durer. Pourquoi ?

«L’économie nationale n’est pas devenue forte, ni compétitive», analyse Djamel Benbalkacem, vice-gouverneur de la Banque d’Algérie. Une contre-performance accentuée par la «persistance de la dépendance aux hydrocarbures», «la hausse considérable des dépenses de l’Etat» et un «différentiel de productivité en régression». Toutefois, assure le même responsable, cette dépréciation de la monnaie «n’affectera pas sensiblement le pouvoir d’achat des citoyens», citant comme argument la réglementation des prix menée par le gouvernement.

Une question se pose : le dinar peut-il reprendre son souffle face aux monnaies référentielles ? «Tout dépendra de la performance économique», relève M. Benbalkacem. Et préconise des

«réformes structurelles» qu’il résume dans le triptyque : bonne conduite de la politique de change, une croissance élevée et durable ainsi qu’une diversification économique plus que jamais impérative. Côté experts, l’analyste financier Ferhat Aït Ali soulignait que la dévaluation du dinar «a des impacts au plan social, avec effets sur le pouvoir d’achat mais aussi au plan économique, par rapport notamment aux actifs des banques détenus sur les entreprises et qui ont fondu de 40%». Ce n’est pas tout. «Nous avons des actifs, des créances en dinars mais, réellement en contre-valeur, si cet argent devait être recouvré, pour financer d’autres investissements, ça ne tient pas la route en contrepartie du dollar, du moment que les gros investissements sont importés.»

Dans sa lancée, il estime anormal que «le gouvernement prévoit autant de recettes exceptionnelles dans ses projections triennales, jusqu’en 2020, plus de 900 milliards jusqu’à 1.000 milliards de dinars par an et, en même temps, un taux de change fixe du dinar à 115 dollars». A ses yeux, «la dévaluation du dinar, décidée en 2015, n’est que le résultat d’une déstructuration de l’économie qui n’arrive pas à produire avec un taux d’intégration intérieur suffisant». Selon lui, «il faudrait discuter de la valeur du dinar subventionné jusque-là, mais il faudrait également parler de la répartition de ce dinar dans la société et dans l’économie».

Autrement dit, s’impose la nécessité d’opérer une «réforme structurelle de l’économie nationale en interne, et en dehors des ‘‘médications’’ du FMI, pour qu’elle devienne productive, de faire en sorte que les faveurs fiscales, les crédits bancaires et autres avantages soient soumis à des conditionnalités qui placent l’intégration nationale et les emplois productifs effectifs en première loge pour les aides».

Pour Abderrahmane Mebtoul, économiste, sur le plan strictement économique, la monnaie constitue avant tout un rapport social fonction du niveau de développement économique et social, traduisant la confiance ou pas entre l'Etat et le citoyen, donc le niveau de confiance. Enchaînant, il indique que «les distorsions entre le marché officiel et le marché informel traduisent la faiblesse d'une économie productive concurrentielle, étant à l’ère de la mondialisation, la rente des hydrocarbures donnant une cotation officielle du dinar artificielle, le marché parallèle informel reflétant sa véritable valeur».

Fouad Irnatene