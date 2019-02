Les participants à une conférence sur la réconciliation, organisée au centre culturel islamique de Mila par la direction des affaires religieuses, ont plaidé en faveur de la «complémentarité» entre les conseils de réconciliation et les instances juridiques.

Pour Saïd Bouzeri, universitaire de Tizi Ouzou et membre du conseil islamique supérieur, la réconciliation joue «un rôle efficace dans la société mais ne constitue aucunement une alternative à la justice», appelant à «la complémentarité entre les conseils de réconciliation qui ont une vocation sociale et les instances juridiques».

Plongeant ses racines dans le patrimoine algérien, la réconciliation «porte multiples valeurs : sociale, religieuse, civilisationnelle et pédagogique», a ajouté le même universitaire lors de cette rencontre tenue en présence de cadres des affaires religieuses et une assistance nombreuse.

Le rôle de l’institution de la mosquée qui occupe une grande place dans la société est «très important dans la réconciliation», a encore relevé le même intervenant. (APS)