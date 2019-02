Un réservoir de stockage supplémentaire d'une capacité de 30.000 m3 a été mis en service pour sécuriser l'alimentation en eau potable dans l'ouest d'Alger, a indiqué mardi à Alger un responsable de la Société des eaux et de l'assainissement d'Alger (SEAAL). A l'occasion d'une visite organisée au profit de la presse, le directeur de l'unité de production Alger-ouest de la SEAAL, Noureddine Guerraiche, a fait savoir que ce réservoir, situé dans la commune de Douéra, porte la capacité de stockage des réservoirs des communes de l'ouest algérois (hors réservoirs de distribution) à 40.000 m3. Outre le renforcement de la capacité de stockage, des travaux de raccordement de deux canalisations principales de transfert d'eau ont été mises en services pour renforcer la sécurisation de l'alimentation en eau potable en cas de pannes. Parallèlement, d'autres travaux ont permis d'entretenir et de réparer des stations de pompage et des canalisations secondaires desservant la chaine des hauteurs de la capitale, et ce, en prévision de la saison estivale 2019. Pour rappel, ces travaux entamés lundi dernier ont duré 24h et ont causé la suspension de la distribution en eau potable dans 13 communes de l'ouest de la capitale. Selon M. Guerraiche, le retour de l'alimentation en eau portable s’est fait progressivement durant la journée de mardi dans les communes concernées, à savoir, Baba Hassen, Douera, Khraicia, Birtouta (en partie), Tessala El Merdja (en partie) Ouled Chebel (en partie), Draria, Saoula, El Achour, Ouled Fayet, Souidania, Dely Brahim (Zhun Ain Allah) et Chéraga. «Ces travaux ont pour objectif le raccordement, la réparation, l'entretien et le renforcement du dispositif d'alimentation en eau potable dans les communes de l'ouest de la capitale», a expliqué le même responsable.