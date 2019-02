Le nombre des accidents de la route a connu une baisse sensible en 2018 à Bouira par rapport au nombre enregistré durant l’année 2017, selon un bilan présenté mercredi par les services du Groupement de la Gendarmerie nationale de la wilaya en marge d’une rencontre de sensibilisation sur les dangers de la route. D’après les statistiques données par les mêmes services, la wilaya de Bouira a enregistré en 2018 un nombre de 281 accidents qui ont fait 108 morts, alors qu’en 2017 le nombre était de l’ordre de 331 accidents qui ont causé la mort de 91 personnes. «C’est vrai que le nombre d’accidents de la circulation a baissé, mais nous constatons que les accidents enregistrés en 2018 étaient plus dangereux que ceux connus en 2017», ont expliqué les services de la Gendarmerie nationale à l’APS. Par contre, le nombre de victimes causées par ces accidents a augmenté en 2018 pour atteindre 108 morts, tandis qu’en 2017 le nombre de victimes était 91 morts, ont souligné les mêmes sources. Au cours de cette rencontre organisée à la maison de la culture Ali-Zaâmoum de la ville de Bouira, les éléments du groupement de la Gendarmerie nationale ont exposé tous les moyens matériels utilisés dans la lutte contre l’insécurité routière. Sur place, les services de la gendarmerie sensibilisaient les visiteurs, notamment les conducteurs de véhicules lourds, sur les dangers de l’excès de vitesse et du non-respect du code de la route. L’excès de vitesse et le non-respect du code de la route ainsi que parfois l’état des routes étaient les causes principales de la plupart des accidents enregistrés durant ces deux années (2017 et 2018) notamment au niveau de la pente autoroutière de Djebahia (ouest de Bouira), ont précisé les services de la gendarmerie nationale.