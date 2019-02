Les accidents de la route deviennent un fait quotidien, chez nous. Tous les jours, on meurt de la bêtise humaine qui ne fait malheureusement pas de distinction entre enfant et troisième âge, personne en bonne santé et handicapée.

Les statistiques donnent des sueurs froides avec la tendance à l’augmentation du nombre des victimes de la route. Rien que pour les enfants, ce sont pas moins de trois cents quatre-vingt-douze décès qui ont été enregistrés durant l'année scolaire 2017-2018, selon un bilan du Centre national de prévention et de sécurité routière, rendu public en marge d'une campagne de sensibilisation lancée, durant la même année, par les mêmes services dans le cadre de la protection des écoliers contre les accidents de la route. Le bilan en question a fait état, rappelons-le, de 392 enfants âgés de moins de 14 ans, décédés et 5.189 autres blessés, au cours de cette période et plus précisément, durant la période allant de septembre 2017 à juin 2018, selon le CNPSR, ajoutant que la plupart des victimes ont été déplorées sur les chemins des différents établissements éducatifs. Aujourd’hui, c’est une réalité : les sinistres routiers se transforment carrément en mal incurable qui prend de l’ampleur. Les campagnes de sensibilisation du citoyen, lancées par les services de sécurité, certes ont permis une légère baisse en termes de tués mais certainement pas des blessés. Pourtant ces services tout comme le centre de sécurité routière se mobilisent, toute l’année, à travers des journées d’information, l’organisation de circuits pour enfants, la distribution de dépliants et l’investissement des places

publiques pour coller des affiches en rapport avec le thème, sans pour autant parler des spots publicitaires diffusés par les chaînes de télévision ou de radio. Pour revenir aux enfants, victimes de la route, des actions sont lancées, ici et là, pour mettre cette population à l’abri de ce fléau, parfois, en misant également sur le rôle de l’établissement éducatif, via l’initiation de ces derniers à la prévention routière. L’hécatombe n’épargne pas les écoliers, d’où l’importance de doter l’enfant d’un civisme routier et des règles élémentaires, voire des gestes à ne jamais bannir avant de traverser la route. Aujourd’hui, tout passe par l’apprentissage et cela est valable aussi pour les enfants qui seront les futurs conducteurs. Il ne reste ainsi qu’à impliquer les parents, les écoles et le mouvement associatif, pour aboutir à cette fin. C’est une question pertinente qui mérite d’être prise au sérieux pour éviter le pire.

Samia D.