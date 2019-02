Les participants à une rencontre académique sur “la révision des manuscrits”, tenue hier à l’université Ahmed Draya, ont mis l’accent sur la conjugaison des efforts des différents intervenants dans la révision et l’enrichissement du manuscrit. Les séminaristes, universitaires et hommes de lettres, ont souligné la nécessaire coordination des efforts entre les différentes parties scientifiques intervenantes, dans les travaux de révision et recherches en rapport avec la valorisation des manuscrits en vue de contribuer à l’enrichissement du patrimoine et l’échange d’expériences pour pérenniser ce legs culturel matériel. Le doyen de la faculté des sciences humaines et sociales de l’université d’Adrar, Pr. Ahmed Hamdi, a indiqué que “cette rencontre a impliqué deux générations ayant oeuvré à la révision et la correction des textes des manuscrits en vue d’échanger les expériences théoriques et pratiques et contribuer à l’enrichissement des sciences et la valorisation des manuscrits. Le conférencier a évoqué l’importance de rapprocher les étudiants de la question de la situation du patrimoine et de sa préservation à travers l’acquisition d’expériences et de connaissances scientifiques susceptibles de garantir l’opération. Le directeur de la culture de la wilaya d’Adrar, Bahidi Hacen, a, de son coté, mis en valeur le legs manuscrit, dans divers domaines des sciences et du savoir, que recèle l’Algérie, ajoutant que ce patrimoine est en quête de relecture, de révision et d’édition. Pour l’intervenant, la situation du manuscrit et son importance scientifique requièrent des initiatives scientifiques de spécialistes pour mettre un terme aux facteurs influant négativement sur ce patrimoine culturel inestimable. Il a, dans ce cadre, mis en exergue le rôle assumé par le centre national des manuscrits dans la préservation et l’entretien de ce legs, en exploitant les nouvelles technologies et la numérisation, appuyée par le travail de terrain mené par les cadres du centre à travers différentes régions du pays pour relire, corriger et restaurer les manuscrits, les répertorier et les classer. Cette rencontre a permis également aux participants d’évoquer d’autres thèmes liés à l’initiation de révision des manuscrits, la présentation d’expériences personnelles en matière de révision et de correction à travers un atelier dédié aux questions afférentes à ce volet.