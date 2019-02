L'Opéra d'Alger « Boualem Bessaih » a présenté mardi le spectacle « Le lac des cygnes » pour la première fois, en Algérie, avec la participation exceptionnelle du ballet de Saint-Pétersbourg et l'orchestre Symphonique de l'opéra d'Alger, sous la direction du maestro Amine Kouider.

«Le lac des cygnes », ballet mondialement connu a fait escale, pour la première fois en Algérie. Ce spectacle qui a réuni les artistes du célèbre ballet de Saint Petersburg et ceux de l’orchestre symphonique de l’opéra d’Alger a fait le bonheur des algériens qui, dés le premier jour ont fait salle comble.

En effet, l’événement qui, au départ, devait durer deux jours les 26 et 27 février a conduit les responsables de l’opéra à organiser une troisième représentation, ce jeudi, à partir de 19 heures, suite à la très forte demande du public.

L’ambassadeur de Russie Igor Beliaev, présent au spectacle a déclaré : « la présence du public algérien en si grand nombre à cet événement dévoile le goût raffiné de ce dernier pour l’art ».

Pour information, le « Lac des cygnes » est un ballet en quatre actes sur une musique de Piotr Ilitch Tchaïkovski et un livret de Vladimir Begitchev, inspiré d'une légende allemande.

Le premier acte débute par la fête d’anniversaire du prince Siegfried. Au cours du bal, sa mère lui apprend qu’il devra choisir une épouse et lui offre une arbalète pour chasser avec.

Dans l’acte deux, la partie de chasse entraîne Siegfried près d’un lac où il s’apprête à tirer sur des cygnes. Quand soudain l’un des cygnes blanc se transforme en jeune fille, Odette , qui lui explique qu’un sorcier lui a jeté un sort de telle manière qu’elle se retrouve transformée en cygne durant la journée. Seul le serment d’amour que lui porterait un homme pourra la sauver, elle et ses amies. Le prince tombe amoureux.

Le troisième acte se déroule lors d’une fête au château on présente des princesses à Siegfried pour le marier. Arrive Odile copie maléfique d’Odette et fille du sorcier que le prince prend pour sa bien-aimée et avec qui ce dernier va danser.

Les efforts d’Odette pour attirer son attention n’y feront rien.

Enfin dans le dernier acte, le cygne blanc est en plein désespoir. Le prince réapparaît et lui réaffirme son amour, pensant s’adresser à la même personne qu’au bal. Faisant suite au mauvais sort. Le tumulte des flots emporte Siegfried tandis que le jeune cygne meurt de chagrin.

A la fin du spectacle, les artistes quittent la scène sous un tonnerre d’applaudissements et quand le rideau tombe enfin, le public algérien est conquis.

S. B.