En dépit de tous les moyens de pressions utilisés contre lui, le président vénézuélien, Nicholas Maduro, résiste et est toujours en poste. La résistance qu’il oppose semble avoir surpris ceux qui pensaient que sa destitution serait une simple formalité. Une question de quelques jours. Pourtant Juan Guaido, le président autoproclamé en janvier, n’arrive pas à le renverser alors qu’il bénéficie du soutien des Etats-Unis et de celui de plusieurs pays occidentaux et latino-américains. À telle enseigne que ses soutiens ne savent plus à quel saint se vouer. Même le recours au Conseil de sécurité - son instrumentalisation est un fait coutumier - pour habiller cette tentative de coup d’Etat contre le président élu a été vain. La Russie et la Chine, qui eux soutiennent le président Maduro, ne manquent pas de rappeler qu’ils s’opposeront à toute velléité d’ingérence dans les affaires internes, demandant ainsi à ce que la souveraineté du Venezuela soit respectée. « Nous sommes dans une situation où nous avons utilisé tous les leviers dont nous disposions pour faire pression sur le régime vénézuélien : nous n'avons pas reconnu le président Maduro, nous avons imposé des sanctions sur des dirigeants et nous avons activé l'option nucléaire qui était d'arrêter les importations car les Etats-Unis sont les plus gros importateurs de brut vénézuélien », a reconnu Mark Jones, de Rice University. « C'était le dernier levier et si Maduro parvient à rester au pouvoir pendant encore un mois ou deux, il est probable qu'il restera au pouvoir dans un avenir proche », a ajouté cet expert de l'Amérique Latine cité par l’AFP. C’est cette perspective qui fait peur aux soutiens de Juan Guaido et qui explique pourquoi, ils tentent d’accentuer la pression sur le président Maduro. Selon un responsable américain, Washington envisage de nouvelles sanctions, expliquant qu' «on ne peut pas avoir un nouveau Cuba ». En cas de nouvel échec, quelle serait la prochaine étape ? Ira-t-on vers une intervention militaire ? L’option est évoquée, mais pour certains observateurs « elle reste improbable » du fait souligne-t-on des tendances non interventionnistes de Donald Trump et du refus qu’opposent certains pays.

Nadia K.