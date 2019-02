Les Etats-Unis, soutien de l'opposant Juan Guaido, vont demander cette semaine un vote du Conseil de sécurité sur une résolution portant sur le Venezuela, auquel la Russie, qui défend le président Nicolas Maduro, devrait vraisemblablement opposer son veto. "Nous aurons un vote sur une résolution cette semaine qui appellera à permettre l'entrée d'une aide humanitaire au Venezuela", a déclaré, mardi, à des journalistes l'émissaire américain pour le Venezuela, Elliott Abrams, avant une réunion du Conseil de sécurité demandée par Washington. La Russie dénonce depuis le début de la crise l'ingérence occidentale et singulièrement des Etats-Unis dans des affaires "internes" au Venezuela qui connait une grave crise économique. Elle juge que la volonté américaine d'y acheminer de l'aide humanitaire cache une volonté de renverser par la force Nicolas Maduro. Evoquant "une moquerie du droit constitutionnel", l'ambassadeur russe à l'ONU, Vassily Nebenzia, a plaidé pour le respect de la "souveraineté" du Venezuela, accusant Washington de vouloir "alimenter de force" le peuple vénézuélien, "une torture pratiquée à Guantanamo". Le chef de la diplomatie du Venezuela, Jorge Arreaza, photos de présumés insurgés à la main, a dénoncé "une violation" de l'intégrité territoriale de son pays le week-end dernier. Il a assuré que les camions censés apporter de l'aide contenaient en réalité du matériel (clous, barbelés...) pour construire des barricades. "Le coup d'Etat a échoué", a-t-il martelé. Depuis début février, deux projets de résolution rivaux sur le Venezuela, l'un porté par les Etats-Unis, l'autre par la Russie, sont en concurrence au Conseil de sécurité. Le texte de Washington appelle à faciliter une aide humanitaire internationale et à organiser un scrutin présidentiel. Il est menacé d'un veto de la Russie et même éventuellement de la Chine, qui a réaffirmé mardi son opposition aux "ingérences dans les affaires intérieures" du Venezuela. De son côté, le projet de résolution russe dénonce les menaces de recourir à la force contre Caracas, agitées régulièrement par les Etats-Unis. Dans une déclaration diffusée au début de la réunion du Conseil de sécurité —la deuxième en deux mois demandée par Washington—, les membres européens de cette instance ont réclamé "le retour à la démocratie via des élections présidentielles libres, transparentes et crédibles". Il faut "permettre à l'aide humanitaire d'entrer dans le pays", ont ajouté ces pays (Royaume-Uni, Allemagne, France, Belgique et Pologne).

La Chine et la Russie contre toute action militaire



Les ministres chinois et russe des Affaires étrangères se sont dit hier fermement opposés à toute action militaire contre le Venezuela, dont le président Nicolas Maduro est poussé à la démission par les Etats-Unis. Alors que les Etats-Unis soutiennent l'actuelle tentative de faire entrer au Venezuela une aide humanitaire, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a estimé qu'il s'agissait d'un prétexte à une intervention armée. "Nous travaillons avec tous les pays qui ne sont pas moins que nous inquiets du scénario d'une ingérence militaire", a-t-il déclaré à Wuzhen (Est de la Chine), au cours d'une réunion trilatérale programmée de longue date avec ses homologues chinois et indien. "Je crois que les Etats-Unis devraient écouter ce que pensent les pays de la région", a ajouté M. Lavrov.