La tension est allée crescendo entre l'Inde et le Pakistan. La poussée de fièvre, débutée mardi, alarme la communauté internationale, qui redoute un conflit ouvert entre les deux frères ennemis d'Asie du Sud autour de la région poudrière du Cachemire, pomme de discorde du sous-continent depuis la partition de l'empire colonial britannique en 1947.

Signe de cette escalade, chacun des deux pays affirme avoir abattu des avions ennemis, les deux puissances nucléaires répétant toutefois vouloir éviter la confrontation. Le Pakistan « ne veut pas aller vers la guerre » avec l'Inde, a assuré hier le porte-parole de l'armée. Les forces armées pakistanaises affirment avoir abattu deux avions indiens dans l'espace aérien pakistanais et arrêté deux pilotes indiens, dont l'un d'eux a été conduit à l'hôpital. New Delhi a de son côté annoncé peu après avoir abattu un avion pakistanais au Cachemire, tandis que l'armée indienne a elle-même « perdu un Mig-21 ». « Le pilote est disparu au combat. Le Pakistan clame qu'il le détient », a déclaré Raveesh Kumar, porte-parole du ministère des Affaires étrangères indien. Pour éviter tout risque d’embrasement, la ministre indienne des Affaires étrangères, Sushma Swaraj, avait semblé plaider l'apaisement, soulignant lors d'un déplacement en Chine que « l'Inde ne souhaite pas d'escalade » et « continuera à agir avec responsabilité et retenue ». L'opération de mardi n'était pas militaire car « elle ne visait pas d'installations » militaires pakistanaises, a ajouté Mme Swaraj. Dans la matinée, Islamabad avait de son côté annoncé avoir « procédé à des frappes à travers la Ligne de Contrôle », ligne de cessez-le-feu qui sert de frontière de facto entre l'Inde et le Pakistan au Cachemire, depuis l'espace aérien pakistanais. Celles-ci auraient visé des cibles « non militaires ». Face à cette tension, Islamabad a fermé son espace aérien « jusqu'à nouvel ordre ». Washington et Pékin ont appelé l'Inde et le Pakistan à la retenue ainsi que le « dialogue » entre les deux pays. L'Inde et le Pakistan se sont livrés trois guerres dans le passé, dont deux au sujet du Cachemire, une région himalayenne en majorité peuplée de musulmans. New Delhi a expliqué son action de mardi par le fait que le groupe insurgé Jaïch-e-Mohammed, qui avait revendiqué l'attentat suicide au Cachemire indien ayant provoqué la mort d'au moins 40 paramilitaires indiens le 14 février, préparait de nouveaux attentats en Inde. L'Inde affirme avoir frappé un camp d'entraînement de l'organisation islamiste situé dans la ville du nord-est pakistanais tout près de la région disputée du Cachemire.

M. T. et Agences