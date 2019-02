Les supporters de club sont de plus en plus envahissants dans le football. Ils ne veulent plus rester en rade de ce qui s’y passe au sein de leurs formations fétiches. Ils veulent être des «acteurs » à part entière. C'est-à-dire que la position d’attentiste et de simple « voyeur » n’intéresse personne. C’est vrai que le supporter veut apporter son soutien à son équipe, qui compte sur lui d’ailleurs dans les moments difficiles. C’est une vérité acceptée par l’ensemble des clubs et des différents « kops ». C’est quelque chose qui est primordiale du fait que le football sans spectateurs perd un peu de sa saveur. On l’appelle généralement le

« 12e homme ». Cela reste toujours le cas et fait partie des «mœurs» de nos jours. Dans les pays développés les supporters sont réunis dans des associations appelées actuellement «socios» qui participent directement à la vie du club en lui même. Ils sont devenus dans certains cas les « bailleurs de fond » du club. Par conséquent, ils auront toujours un droit de regard sur tout ce qui touche à sa bonne marche. Ils ont un avis à donner sur les joueurs évoluant dans le club ou ceux qui peuvent y venir pour le renforcer afin de rester toujours compétitif. Car, faut-il le préciser, la concurrence reste sans pitié entre les différents prétendants. Et c’est une constatation tout à fait normale et acceptée par toutes les parties du moment qu’il s’agit d’une « concurrence loyale ». Chez nous, on est loin de ce constat du fait que nos supporters ne sont pas aussi bien organisés ou « friqués » pour participer financièrement au bon fonctionnement du club. Ce n’est pas de leur ressort et là on ne peut pas leur demander plus. Se déplacer avec le club quelque soient les conditions climatiques suscite, en soi, le respect et l’admiration. On ne peut que saluer bas « l’amour » de certains supporters à l’égard de leurs équipes favorites. On les appellent les « inconditionnels ». Et cela s’est vérifié sur le terrain. Toutefois, et face à la montée de la violence dans les stades, mais aussi entre supporters, les autorités sportives sont en train de prendre des mesures qui pourraient s’avérer salutaires, et ce pour éviter le pire. En effet, on vient de faire en sorte que les supporters qui pourraient être un « danger » pour eux-mêmes et pour les autres soient interdits de déplacement avec l’équipe. On avait déjà vécu cela avec les supporters du MOB, MCO et du MCA. Comme pour le match aller, au stade 08-Mai 45 de Sétif, qui ne s’est pas déroulé dans les conditions souhaitées par tous, puisqu’il y a eu des débordements, voire des échauffourées, on a conseillé donc aux supporters de l’ESS de ne pas faire le déplacement de Tizi-Ouzou lors du match JSK-ESS. C’est, à vrai dire, la bonne mesure qui pourrait faire les affaires de tous et surtout protéger des personnes innocentes. C’est une solution parmi d’autres, mais elle est la plus indiquée dans ce cas.

Hamid Gharbi