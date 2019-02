Le président du CSA/Rayane Riadhi El Assimi informe que l’Assemblée Générale de l’association aura lieu aujourd’hui en son siège à le rue Harrichet, sis à Alger Centre. L’ensemble des membres de cette association sont invités à cet important conclave. Il y’aura la présentation et l’adoption des bilans moral et financier, le plan d’action 2019 et divers. La présence de tous est indispensable.