La coriace formation annabie, qui a joué sans répit et a su s’adapter et répondre à toutes les situations, n’est finalement pas arrivée à venir à bout de cette équipe sétifienne qui a su encore une fois revenir en force durant les 20 dernières minutes et décrocher sa qualification au prochain tour.

Ce sont-là autant de traditions que détient l’Entente de Sétif, qui, dans l’histoire de cette coupe, ne s’est jamais avoué battue avant le coup de sifflet final et a su une fois encore attendre les moindres failles de son adversaire pour déjouer tous les plans mis en œuvre durant la première, puis la seconde mi-temps par l’USM Annaba.

Une première mi-temps durant laquelle les visiteurs sont parvenus à poser problème en se cantonnant entièrement au niveau du compartiment défensif, avec un pressing rigoureux sur le porteur de balle, tant et si mal pour les locaux que tous les espaces étaient pratiquement fermés, mettant sur les nerfs les Bouguelmouna, Debih et Bakir qui ratèrent quatre occasions de scorer, ne cadrant de surcroît qu’une seule.

Coup sur coup, les partenaires de Djabou, qui avaient à remonter deux buts, cherchent la faille et parviennent à la trouver à la 28’ de jeu lorsque sur une balle en profondeur, Djabou serré dévie de la tête le ballon sur Bouguelmouna, qui, sans contrôle, reprend sèchement et ne laisse aucune chance au gardien Benmalek. En seconde mi-temps, Annaba change complètement de comportement, et, bien que restant prudente, ouvre le jeu et tente de porter le ballon dans le camp adverse. Il faudra attendre la 71’, pour voir une fois encore Bouguelmouna mettre à profit une hésitation de Maïza et son gardien Benmalek, pour lober de la tête ce gardien et égaliser pour l’Entente qui y croit dès lors dur comme fer et parviendra à corser l’addition 2’ plus tard par Bakir qui ajuste une balle en retrait et fait exploser le stade.

Annaba tente dès lors le tout pour le tout, jusqu’à dégarnir son compartiment défensif, mais c’était compter sans ce «diable» de Kecha qui mettra l’art et la manière durant le temps additionnel et mettra fin aux dernières illusions annabies. F. Zoghbi