Le Mouloudia d’Alger a déçu beaucoup de monde, cette saison. Au vu des moyens dont il dispose, les observateurs et les supporters s’attendaient à de bien meilleurs résultats que ceux réalisés jusque-là par l’équipe mouloudéenne. Cela au vu du standing du club et du gros budget dont il dispose.

Engagés dans quatre compétitions cette saison, avec ses participations aux Ligues des champions arabe et africaine, à la Coupe d’Algérie et au Championnat national, le MC Alger s’est fait éliminé des trois compétitions où pourtant il avait beaucoup d’ambitions. Et même en championnat, ses chances de terminer champion sont à présent quasi nulles. Les Mouloudéens sont classés cinquième et comptent 13 points d’écart sur l’USMA, même s’ils comptent deux rencontres en moins. Résultats des courses, le doyen n’a plus rien à espérer de cette saison, mis à part tenter de décrocher une place sur le podium pour espérer disputer une compétition continentale, la saison prochaine. Toutefois, même là, il lui sera difficile avec la lourde ambiance actuelle qui sévit au sein du club et vu la concurrence des autres équipes telles la JSK, le PAC et le CSC, de terminer sur le podium. Cette situation générale du Mouloudia n’est pas pour plaire aux supporters qui n’ont pas manqué de faire part de leur colère au directeur général du club, Kamel Kaci-Saïd, et l’entraineur Adel Amrouche et aux joueurs. Ils veulent un grand changement et surtout le départ de Kaci-Saïd et de Amrouche. Le premier a annoncé sa démission, le second est toujours en poste et le remplacer à ce stade de la compétition n’apportera rien de nouveau à l’équipe.

Vers l’installation d’un directoire…

Toutefois, la démission de Kaci-Saïd a été refusée par le PDG de Sonatrach, Ould Kaddour, qui veut avant cela mettre de l’ordre dans la maison, après une consultation et un dialogue avec ces figures marquantes du club. Il est question de mettre en place un directoire qui dirigera les affaires du Mouloudia jusqu’à la fin de la saison. Il sera composé en principe par quelques anciens joueurs et dirigeants du club. Les noms de Zenir, Bachi et Bencheikh entre autres sont évoqués. Une fois le directoire composé, Kaci-Saïd s’en ira, comme il le souhaite lui-même, au vu de la gronde qui le touche de la part des inconditionnels mouloudéens qui ne veulent plus de lui. Il y aura aussi des changements importants au niveau du conseil d’administration. De nouveaux membres, au nombre de huit, composeront le nouveau conseil de la SSPA/MCA. Il est question de faire le nécessaire pour le renouveau du Mouloudia afin de lui donner les capacités d’engranger à l’avenir des titres sur le plan national et continental, et lui faire retrouver par la même son lustre d’antan. Un nouveau manager sera aussi installé prochainement. On parle de Zenir ou Badji, qui connaissent bien la maison. Le PDG de Sonatrach tient à prendre les mesures qui s’imposent pour professionnaliser le MCA au sens propre du mot. Il tient à le structurer selon les critères d’un vrai club pro. Avec le lancement prochain du centre de formation du Mouloudia d’Alger, le club algérois se tournera désormais vers un vrai travail de fond. Il est question aussi de revoir sensiblement l’effectif afin d’y apporter une certaine homogénéité, équilibre et de la qualité surtout. Il y a de fortes chances de voir la prochaine direction du club opter pour un autre entraîneur. Cela du fait que personne n’est convaincu par le travail de Adel Amrouche, dont on n’a pas vraiment vu la touche sur l’équipe. Les discussions vont bon train entre les différentes parties influentes au sein du club algérois. Au Mouloudia, il semblerait enfin, qu’on veuille révolutionner le club et lui donner une vraie dimension professionnelle.

Les Mouloudéens n’attendent que cela…

Mohamed-Amine Azzouz