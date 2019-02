Combler les insuffisances

A l’APN, où s’est poursuivi dans l’après- midi d’hier le débat sur la Déclaration de politique générale du gouvernement, des députés ont salué les réalisations consacrées dans divers domaines dans le cadre de la mise en œuvre des programmes successifs du président de la République. Toutefois, ils n’ont pas manqué de mettre l’accent sur les insuffisances qu’il faudrait combler immanquablement.

Les parlementaires ont, en effet, soutenu qu’eu égard aux efforts colossaux fournis par l’Etat dans divers domaines, les résultats devaient nettement être meilleurs que ceux obtenus.

«Notre économie demeure fragile et sa dépendance aux hydrocarbures demeure toujours», indique le député Smaïl Mimoun du MSP. Il considère également qu’en dépit d’une forte volonté politique des pouvoirs publics pour résoudre le chômage, cette problématique demeure posée et ce, en raison notamment, dit-il, de l’absence de l’esprit d’entrepreneuriat.

Tout en se félicitant de la réception de plusieurs infrastructures dans plusieurs secteurs, il déplore le fait que certaines d’entre elles, quoique disposant d’un équipement ultramoderne, ne sont toujours pas opérationnelles. Il citera à titre d’exemple l’infrastructure de santé publique de la localité de Magra, à M’sila, où, selon lui, «deux blocs de chirurgie demeurent fermés».

«La faille réside au niveau local», estime, pour sa part, la députée Fatiha Mousli, du RND. Saluant les efforts consentis par le gouvernement pour améliorer le vécu du citoyen à tous les niveaux, et dont l’action est supervisée par des sorties répétées des ministres, elle considère que les populations relevant notamment des communes isolées ne profitent pas assez des progrès obtenus en l’absence d’une bonne gestion locale.

Pour sa part, le député Benyoucef Ouazani, du parti TAJ, a plaidé pour le recours à une démarche prospective rationnelle à faire valoir surtout en matière de gestion économique, tout en mettant l’accent sur la nécessité de bannir définitivement les pratiques bureaucratiques et ne ménager aucun effort pour rétablir la confiance des citoyens vis-à-vis des institutions publiques.

K. Aoudia