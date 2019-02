Le directeur de campagne, M. Sellal : « Le président Bouteflika déposera son dossier de candidature le 3 mars »

«Notre candidat, le moudjahid Abdelaziz Bouteflika respecte les rendez-vous électoraux et les lois et conformément à la Constitution et à la loi électorale, il présentera son dossier le 3 mars prochain», a annoncé, hier le directeur de campagne, Abdelmalek Sellal, lors d’une rencontre, à l’hôtel Riadh à Sidi Fredj (Alger), avec les associations soutenant la candidature de M. Bouteflika.

M. Sellal a indiqué que «le Conseil constitutionnel est souverain dans ses décisions», en affirmant que M. Bouteflika a le droit de se porter candidat» et de répondre à la sollicitation du peuple pour la continuation de la marche de développement».Pour le directeur de campagne de M. Bouteflika, «c’est au peuple de décider le jour du scrutin». «Le respect de l’acte démocratique est nécessaire dans le cadre de la République» a-t-il dit.

M. Sellal a mis en exergue la nécessité d’entamer la campagne électorale dans le cadre du respect de l’éthique politique : un principe «que nous respectons jusqu’au bout». Il a par la suite déclaré que «le peuple a le droit de s’exprimer comme il le souhaite», et que «c’est à l’urne et au peuple de trancher» lors du scrutin du 18 avril prochain.

«Nous sommes face à un véritable tournant», a lancé le directeur de campagne aux représentants des associations venus de différentes wilayas avant d’appeler «la société civile à s’engager avec force pour la défense des acquis de la démocratie participative» et à s’impliquer davantage sur le terrain «pour démolir les murs de la bureaucratie qui entravent la société civile». Cette dernière doit jouer son rôle effectif «comme une réelle puissance» dans la vie publique. Le mouvement associatif est étroitement associé à l’appel du Président de la République pour la poursuite des réformes politiques, a-t-il ajouté. Selon lui, «les Algériens devraient être fiers de cet homme ».

M. Sellal est revenu au cours de son intervention sur la conférence nationale à laquelle le Président de la République a appelé tous les acteurs de la vie publique à y prendre part «pour concrétiser le principe de la démocratie participative» avant d’ajouter que cette conférence «de par son caractère consensuel intéresse toutes les franges de la société et pas uniquement les partis politiques».

A cet effet, M. Sellal a appelé les associations et la société civile à faire entendre leur voix dans le cadre de la délibération démocratique «qui représente la véritable expression de la citoyenneté». Il a rappelé, dans ce cadre «le caractère consensuel de la conférence nationale» où il sera question de consolider l’ensemble des acquis et de lancer de nouveaux chantiers éminemment importants «pour un avenir radieux aux générations futures».

En saluant la «conscience démocratique» élevée, le directeur de campagne a appelé à «une cohésion nationale» pour parachever l’ensemble de l’édifice et de donner à l’Algérie tous les moyens pour «préserver l’esprit de la démocratie» avant de s’interroger sur les tentatives de déstabilisation qui visent à «casser le système républicain qui est le fruit des martyrs de la Révolution» une déstabilisation qui est à même d’entrainer «un système politique dictatorial et populiste».

M. Sellal a mis l’accent, à ce titre, sur la nécessité de «consacrer le régime républicain» et a appelé la société civile qui soutient la candidature de Bouteflika à être présente sur le terrain.

Tahar Kaidi