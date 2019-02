Lutte contre le terrorisme et l’extrémisme : Une conférence régionale en égypte

L'Assemblée populaire nationale (APN) participe depuis hier en Egypte, aux travaux de la Conférence régionale sur le terrorisme et l'extrémisme violent, a indiqué un communiqué de l'APN. Cette conférence constitue le début d'une série d'activités agréées du Groupe consultatif de haut niveau relevant de l'Union interparlementaire (UIP) en vue de réaliser les objectifs du programme commun de l'Union en matière de lutte contre le phénomène de terrorisme.

Les travaux verront l'examen des opportunités offertes et des défis auxquels sont confrontés les parlements dans le but de lutter contre le terrorisme et l'extrémisme, en focalisant notamment sur la menace que constituent les combattants terroristes étrangers, ajoute le communiqué. A noter que le député Seddik Chihab, participe aux travaux de la conférence en sa qualité de membre du Groupe consultatif de haut niveau relevant de l'UIP.