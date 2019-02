Concours professionnel de promotion des enseignants : La deuxième session fixée au 16 mars

La 2e session du concours professionnel de promotion aux grades de professeur principal et de professeur formateur pour les trois cycles de l'enseignement se tiendra, le16 mars prochain. L’annonce a été faite, hier, par la ministre de l'Éducation nationale, via sa page Facebook.

Mme Nouria Benghabrit a indiqué que cette nouvelle session constitue une deuxième chance pour les enseignants qui n’ont pas accédé aux grades de professeur principal et de professeur formateur, lors de la première session, organisée le 15 janvier dernier, précisant qu’elle tiendra selon le nombre des postes vacants à combler, estimé à 9.023. Dans une récente déclaration, la ministre avait fait savoir que le nombre d’enseignants ayant réussi les examens professionnels de promotion aux grades de professeur principal et de professeur formateur dans les trois cycles d’enseignement, tenus la mi-janvier 2019, est de 31.830 enseignants, «soit un taux de 77,9%». Parmi les enseignants admis au concours, 13.860 d’entre eux concernent le cycle primaire, soit un taux de 43,5%, 10.284 autres dans le moyen (32,3%) et 7.690 pour le cycle secondaire (24,1%). Rappelons que 74.638 enseignants remplissant les conditions de participation ont été inscrits à la première session du concours, dont les examens se sont déroulés, selon le conseiller au ministère de l’Éducation nationale, Mohamed Tani Chaïb Draâ, dans de «bonnes» conditions, dans la «transparence et l’équité la plus totale». Le responsable au ministère de l’Éducation a souligné le fait que les mêmes aspects organisationnels du baccalauréat ont été reconduits pour ce concours de promotion professionnelle d’enseignants. M. Chaïb Draâ a rappelé que pas moins de 135.000 enseignants ont été promus aux grades de professeur principal et de professeur formateur, durant les trois dernières années, marquées également par le recrutement de plus de 60.000 enseignants, tous paliers confondus.

Il a, dans le sillage, fait savoir que les grades de professeur principal et de professeur formateur sont deux grades «nouvellement» créés, dans le cadre du nouveau statut des travailleurs du secteur de l’Éducation national de 2012. Il est bon à noter que le ministère de l’Éducation nationale avait fixé, auparavant, les conditions d’inscription pour la promotion aux grades de professeur principal et de formateur. Il s’agit des procédures relatives à l’opération de promotion des professeurs, par voie d’inscription sur les listes de qualification, aux grades de professeurs principaux et professeurs formateurs pour les trois cycles d’enseignement.

Dans ce cadre, le PV du ministère a insisté sur l’impératif de se conformer à certaines conditions, notamment celles relatives à l’exclusion des enseignants qui ne remplissent pas les conditions de la promotion aux grades supérieurs, à savoir les professeurs promus au grade de professeur principal n’ayant pas l’ancienneté requise, les professeurs promus au grade de professeur principal ou formateur dont les dossiers n’ont pas encore reçu de visa, les professeurs mis à la retraite, ainsi que les professeurs admis aux examens professionnels organisés en 2018 pour accéder aux grades de directeur d’établissement éducatif concernés par la formation spécialisée.

Ont été, également, exclus de ladite promotion, les enseignants admis aux examens professionnels ou après inscription sur les listes de qualification en 2018 pour l’accès aux grades de censeur, de conseiller en éducation et de directeur adjoint au primaire.

Kamélia Hadjib