Forum d’affaires algéro-danois : Nouvel élan

Le ministre du Commerce, M. Saïd Djellab, a invité, hier à Alger, les entreprises danoises, réputées pour leur niveau d’expertise et de technicité, à investir en Algérie, notamment dans l’industrie pharmaceutique, l’énergie et le transport. Dans un message lu par le chef de cabinet, Redouane Alili, à l’occasion de la tenue du Forum d’affaires algéro-danois à l’hôtel El-Aurassi, il a souligné que « la nature des relations entre les deux pays est appréciable et augure d’une densification de plus en plus importante de par les multiples rencontres et échanges». Le ministre dira dans ce sens que « grâce à la stabilité économique et au développement des infrastructures économiques, nous pensons qu’il est temps de nouer des relations de partenariat avec le Royaume du Danemark pour réaliser ensemble des projets en direction de nos marchés respectifs mais aussi des marchés régionaux ». M. Djellab a estimé que cette rencontre va donner un nouvel élan aux relations économiques et commerciales entre les deux pays : « Cette rencontre se tient dans un contexte très favorable, au regard des activités récentes qui ont caractérisé les relations d’échanges entres les deux pays », a-t-il précisé. Il a rappelé à cet effet sa récente visite à l’Entreprise portuaire d’Alger, qui a permis de formaliser certaines modalités techniques pour faciliter les transactions vers le Danemark. Il ajoutera : « Notre rencontre aujourd’hui est la suite naturelle des différentes visites qui ont précédé et qui nous ont permis de connaître les opportunités à saisir et les projets à concrétiser dans le cadre de nos relations d’échanges, de coopération et de partenariat ». M. Djellab a souligné que cela est fortement appuyé par la volonté des autorités au sommet de l’Etat, ce qui constitue un signal fort d’une volonté partagée pour renforcer ces échanges et donner un caractère concret aux ententes et accords de principe déjà convenus par le passé. Le ministre a mis en avant les différentes réalisations de l’Algérie dans le secteur économique, indiquant que 2018 a été l’année de tous les défis, un riche et ambitieux programme qui a permis de réaliser davantage de proximité avec les opérateurs économiques et d’examiner les perspectives de développement des activités commerciales, tant sur le plan national qu’international. Et d’ajouter :« Cela traduit en substance les contours de la vision que nous développons dans le secteur du commerce ainsi que les grandes lignes de notre stratégie qui est, faut-il le rappeler, conforme aux orientations du Président Abdelaziz Bouteflika. » De son côté, l’ambassadrice du Danemark, Julie Elisabeth Pruzan, a exprimé sa pleine satisfaction quant à la tenue de ce séminaire, indiquant que « les relations bilatérales entre les deux pays ont connu ces dernières années une amélioration constante ». Elle a affiché à cet effet la disponibilité des entreprises danoises à investir davantage en Algérie. « La présence aujourd’hui de nombreuses entreprises des deux pays constitue un signal fort de la volonté de renforcer la coopération », a-t-elle dit, ajoutant que « l’Algérie recèle d’énormes potentialités qui lui permettront de développer son économie ».

Makhlouf Ait Ziane