Grands projets de transmission électrique : revoir le cahier des charges

Dans un appel adressé aux gestionnaires de réseau, le ministre de l’Énergie a relevé la «nécessité de réviser le cahier des charges, pour la réalisation de grands projets et de projets complexes de transmission électrique».

S’exprimant à l’ouverture de la Conférence algérienne des grands réseaux électriques, Mustapha Guitouni, dans une communication lue en son nom, précise que «l’Etat veille à ce que les projets structurants soient réalisés dans les règles de l’art en intégrant les percées technologiques». Cet appel s’adresse également aux maîtres d’œuvres, sollicités pour «intégrer la vision prospective et les décisions structurelles, comme l’intégration des énergies renouvelables et l’impératif de l’efficacité énergétique dans la structure générale des schémas directeurs de développement des réseaux».

Sur la lancée, le premier responsable du secteur propose la tenue d’une conférence autour du système électrique algérien qui verra une présentation publique de la stratégie du groupe Sonelgaz. L’objectif, explique M. Guitouni, est de «répondre à l’impératif de modernité des réseaux et leur contribution pour réaliser une transition énergétique basée sur le renouvelable et l’efficacité énergétique». Insistant sur l’augmentation du taux d’intégration pour réseau de transport électrique, le ministre recommande aux gestionnaires de réseau et d’électricité haute tension «une politique et un plan d’action d’une maintenance performante des ouvrages», rappelant les exigences de l’Etat à garantir à tous les utilisateurs du réseau un traitement équitable sans discrimination.

Aux responsables de l’Association des réseaux électriques à haute tension en Algérie (ARELEC), organisatrice de cet évènement de trois jours, M. Guitouni demande de faire preuve d’un meilleur dynamisme, et par-dessus tout, de formuler des positions et des outils d’aide à la prise de décision. D’autre part, il a solennisé l’impératif développement du système électrique en misant sur deux éléments incontournables : l’ingénierie et la digitalisation. «Sans les systèmes d’information et de gestion performants et les systèmes dits experts, aucune entreprise ne pourra réussir le pari de l’avenir», explique, formel, le ministre. Et d’indiquer qu’en matière d’ingénierie, des jeunes équipes travaillent sur d’importants projets structurants.



Production d’électricité : atteindre les 33.000 mégawatts en 2022



D’autre part, le ministre a rebondi sur l’apport d’une ressource humaine qualifiée qui a permis de «répondre à la croissance continue de la consommation nationale» en multipliant, à titre d’exemple, les capacités de production d’électricité qui sont passées de 6.000 à 21.000 mégawatts entre 1999 et aujourd’hui. D’autres projets sont en cours et porteront, selon le ministre, la production à 33.000 MW en 2022. Passant en revue les acquis réalisés, M. Guitouni relève qu’un pas décisif dans la modernisation du réseau reste à franchir pour réussir l’intégration du programme des EnR et d’efficacité énergétique. «Le maître mot, souligne-t-il, est l’optimisation des capacités en intégrant la technologie numérique et optique de pointe» et l’enjeu des transporteurs est de «mettre en œuvre de meilleures voies pour une intégration des flux électriques d’origine éolienne et solaire». De son côté, Mohamed Arkab, P-dg de Sonelgaz, a souligné que l’ère digitale offre aux gestionnaires du transport de l’électricité et aux distributeurs «l’opportunité d’optimiser leurs prestations respectives de services et de les faire évoluer, par les nouveaux outils technologiques, comme levier clé pour accroître leurs performances». Et Sonelgaz, affirme-t-il, «s’est approprié les enjeux et défis de la digitalisation».

A ses yeux, la prochaine phase d’industrialisation des projets innovants «pose la question du positionnement que nous souhaitons adopter au sein des différents écosystèmes». Sur la lancée, il préconise un «maillage de proximité adapté aux nouvelles évolutions et à l’agilité nécessaire pour la sécurisation des infrastructures énergétiques, des équipements et des mouvements d’énergie, à même de renforcer l’efficacité énergétique». Dans la même optique, M. Arkab souligne que l’utilisation des réseaux «change de nature et le gestionnaire doit mettre en œuvre de multiples innovations pour accompagner ce bouleversement». Relevant la transformation que subissent les modèles traditionnels de production et de consommation d’énergie, avec la transition énergétique et numérique, le premier responsable de Sonelgaz indique que, dans ce contexte, le gestionnaire du réseau de transport est «au cœur des enjeux de la digitalisation du secteur de l’électricité».



Environnement : adapter les moyens de couverture et de fourniture de besoins



Dans son intervention, M. Arkab dira également qu’à l’interface entre la production et la consommation, les réseaux sont «au cœur du système électrique et leurs acteurs innovent pour accompagner la transition énergétique». Pour sa part, Abdelhamid Rais, président d’ARELEC, souligne que les prévisions énergétiques à horizon 2028 confirment la tendance haussière de la demande en énergie électrique durant ces dernières années. Pour répondre à cette demande, sont prévus au cours des 10 prochaines années «la construction de plus de 15.000 kilomètres de réseau et 300 postes de transformation électrique haute et très haute tensions». Ce challenge, ajoute le même responsable, est «d’autant plus important avec l’intégration des énergies renouvelables ‘‘intermittentes’’». Et M. Rais d’affirmer que «tous les efforts que nous accomplissons pour la performance du réseau ne seront pas porteurs de résultats durables s’ils ne sont pas partagés par l’ensemble des parties prenantes : industriels et scientifiques». D’autre part, il indique que le souci sans cesse croissant de préserver et respecter l’environnement «rend incontournables les adaptations des moyens de couverture et de fourniture de besoins divers, variés et en perpétuelle électrique».

Fouad Irnatene